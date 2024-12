NextGen Finals: Fonseca oder Tien - Wer holt den Titel 2024?

Heute um 18 Uhr MESZ steigt der große Showdown der NextGen ATP Finals in Jeddah. Der US-amerikaner Learner Tien trifft im Endspiel auf den ungeschlagenen Joao Fonseca aus Brasilien.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 22.12.2024, 12:43 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca und Learner Tien kämpfen im heutigen Finale um den Titel der NextGen ATP Finals

Falls man den 18-jährige Joao Fonseca bisher noch nicht auf dem Radar hatte, wird sich das nach der herausragenden Woche des Brasilianers sehr wahrscheinlich geändert haben. Als zweitjüngster Spieler der Turniergeschichte steht Fonseca ungeschlagen im Endspiel der inoffiziellen U21-WM. Der 18-jährige überraschte zunächst mit einem Sieg gegen den topgesetzten Arthur Fils und hatte im Anschluss gegen den drittgesetzten Jakub Mensik kein Erbarmen. Im Halbfinale fegte er mit nur fünf abgebeben Spielen über den Franzosen Luca Van Assche hinweg. Falls der Brasilianer das Finale gewinnen sollte, darf sich der 145. der Welt über das Preisgeld des ungeschlagenen Champions in Höhe von $ 526.480 freuen.

Verhindern möchte das der zweitjüngste Turnierteilnehmer Learner Tien. Der US-amerikaner reiste eher als Underdog in Jeddah an. Zwar hatte der 19-jährige 2024 drei Titel auf der ATP Challenger Tour gewonnen, mehr als jeder andere Spieler im #NextGenATPFinals Feld, konnte aber nur drei Siege auf Tour-Ebene vorweisen.

In Jeddah erwachten bisher noch unbekannte Kräfte des US-Amerikaners. Tien bezwang den Top20-Spieler Arthur Fils, den an Nummer zwei gesetzten Alex Michelsen sowie den drittgesetzten Mensik und ist damit der erste Spieler in der Turniergeschichte, der die drei Topgesetzten besiegen konnte.

Falls sich der 19-jährige den Titel der NextGen ATP Finals schnappt, wäre er nach Brandon Nakashima der zweite US-amerikanische Spieler, dem dies gelingt.

Fonseca auf den Spuren von Jannik Sinner

Mit Platz 145 in der ATP-Rangliste ist Fonseca der am niedrigsten eingestufte Finalist der Turniergeschichte. Seine beeindruckende Spielweise würde das aber niemals erahnen lassen. Der 18-Jährige erreichte im Februar beim ATP 500 in Rio de Janeiro das Viertelfinale und bewies während seines beeindruckenden Durchbruchs auf heimischem Boden seine Gewinnermentalität.

Sollte Fonseca am Sonntag triumphieren, wäre er der zweitjüngste Champion in der #NextGenFinals Geschichte und würde sich in die elitäre Gesellschaft des Weltranglistenersten Jannik Sinner einreihen. Der Südtiroler gewann 2019 im Alter von 18 Jahren den Titel.

„Es wäre fantastisch, in Sinners Fußstapfen zu treten“, sagte Fonseca. „Es zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin, und wäre etwas Besonderes.“ Im direkten Vergleich führt der 18-jährige mit 1:0-Siegen gegen Tien. Das letzte Aufeinandertreffen ist allerdings 15 Monate her und seitdem hat sich auf beiden Seiten viel getan.