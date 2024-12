NextGen Finals: Joao Fonseca lässt auch im Halbfinale nichts anbrennen

Bei den Next Gen ATP Finals in Jeddah hat sich Joao Fonseca im Halbfinale locker gegen Luca Van Assche durchgesetzt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 21.12.2024, 20:21 Uhr

© Getty Images

Joao Fonseca ist bei den Next Gen ATP Finals in Jeddah nicht und nicht zu stoppen: Der Brasilianer war bereits in der Gruppenphase schadlos geblieben und auch im Halbfinale setzte sich der 18-Jährige eindrucksvoll gegen den bereits erfahreneren Franzosen Luca Van Assche nach lediglich 60 Minuten mit 4:2, 4:2, 4:1 durch.

Fonseca steht aktuell auf Weltranglisten-Position 145 und hat sein bisher erspieltes Preisgeld von knapp 300.000 US-Dollar praktisch im Alleingang 2024 auf sein Konto verbuchen lassen. Auf der ATP-Challenger-Tour heimste der Mann aus Rio de Janeiro einen Titel in Lexington ein und stand in Asuncion (Paraguay) im Endspiel.

Im morgigen Finale der inoffiziellen U21-WM in Saudi Arabien (18:00 Uhr MEZ) trifft Fonseca auf die US-amerikanische Überraschung Learner Tien, der im ersten Semifinale des Tages seinen Landsmann Alex Michelsen in fünf Sätzen bezwingen konnte, wobei die letzten beiden Durchgänge klar mit 4:0, 4:1 an den jungen Mann aus Kalifornien gingen.

