ATP-Masters Monte-Carlo: Der Beginn der Sommerzeit für alle Tennisfans

Am heutigen Samstag startet in Monte-Carlo die Qualifkation für das erste Masters auf Sand in diesem Jahr. Nicht nur Alexander Zverev erfreut sich dabei an den stetig ansteigenden Temperaturen auf den europäischen Tennisanlagen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.04.2025, 14:14 Uhr

© Getty Images Das Masters-Turnier in Monte Carlo läutet jährlich die Sandplatzsaison auf der Tour ein.

Wenn am Wochenende die ersten Bälle beim ATP-Masters in Monte-Carlo über das Netz fliegen, hat das für viele Tennisfans eine erlösende Wirkung. Was spirituell klingt, ist viel mehr die Vorfreude auf den Tennissommer 2025. Das stets gute Wetter an der Küste Südfrankreichs in Kombination mit den dortigen milden Temperaturen ist eben genau das, was Hobbyspieler nach einer langen Hallensaison herbeisehnen.

Und jährlich kommt das seit 1897 ausgetragene Turnier eben daher, wie der entspannte Start für in einen erlebnisreichen Sommer. Mit wechselnden und oftmals auch überraschenden Siegern, sowie der nicht verpflichtenden Teilnahme der Top-30-Spieler, hat das Turnier nicht nur durch seine sehr hohe Promidichte eine ganze besondere Rolle im Turnierkalender.

Alexander Zverev fehlt der Titel in der zweiten Heimat

Für den topgesetzten Alexander Zverev sollte die Teilnahme beim ersten Sandplatz-Masters des Jahres jedoch alles andere als ein lockerer Aufgalopp sein. Der in Monte-Carlo lebende Tennisprofi sehnt sich schon lange nach einem Turniersieg in seiner zweiten Heimat. Zwei Halbfinalteilnahmen stehen als bestes Ergebnis in den Büchern des Events. Für den ehrgeizigen DTB-Profi sicherlich eine magere Ausbeute. Im ersten Match könnte mit Matteo Berrettini direkt ein Hochkaräter der Tour warten. Entspannt geht definitiv anders.

Einzel-Tableau der Herren in Monte Carlo