ATP Masters Monte-Carlo: Alle Infos, TV, Favoriten, Auslosung, Preisgeld

Vom 6. bis zum 13. April geht im Monte-Carlo Country Club das dritte ATP-Masters-1000-Turnier des Saison über die Bühne. Hier findet Ihr alle Information zum Turnier.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.04.2025, 07:55 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsistipas hat 2024 das Finale in More-Carlo gegen Casper Ruud gewonnen

Wer sind die Favoriten in Monte-Carlo 2025?

Das Feld der Titelanwärter scheint so groß wie selten. Denn die beiden Turniere in Indian Wells und Miami haben mit Jack Draper und Jakub Mensik zwei unerwartete Sieger gebracht. Die aber auf Sand ohnehin nicht zu den Allerstärksten zählen. Da wäre wohl eher Carlos Alcaraz zu nennen, der immerhin regierender Champion der French Open ist. Für Alexander Zverev ist Monte-Carlo ein Heimturnier, was allerdings auch für Holger Rune, den dreifachen Champion Stefanos Tsitsipas, den wiedererstarkten Novak Djokovic und einige andere gilt. Nicht indes für Casper Ruud, der nach seinem Finaleinzug im letzten Jahr 2025 vielleicht sogar noch einen Sieg mehr drauflegen könnte.

Wer überträgt Monte-Carlo 2025 im TV und Livestream?

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo wird vom 6. bis zum 13. April live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW übertragen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Sowie die Auslosung feststeht, wird diese hier veröffentlicht.

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

Das Preisgeld in Monte-Carlo 2025 teilt sich wie folgt auf (alle Angabe in Euro):

Runde Preisgeld Champion 946.610.- Finalist 516.925.- Halbfinale 282.650.- Viertelfinale 154.170.- Achtelfinale 82.465.- Zweite Runde 44.220.- Erste Runde 24.500.-