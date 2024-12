NextGen Finals: Leaner Tien überrascht Jakub Mensik, Fonseca besiegt Fils

Bei den ATP NextGen Finals in Jeddah haben zum Auftakt der Gruppenphase Leaner Tien und Arthur Fils ihre ersten Siege eingefahren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.12.2024, 22:20 Uhr

© Getty Images Learner Tien durfte sich am Abend über einen Sieg freuen

Nachdem Luca van Assche und Alex Michelsen bereits am Nachmittag siegreich in die ATP NextGen Finals in Jeddah starten konnten, haben auch Learner Tien und Joao Fonseca die Woche mit Siegen begonnen.

Leaner Tien (ATP 122) schnupperte im ersten Match der Abendsession zunächst am Überraschungserfolg gegen Jakub Mensik (ATP 48). Doch der US-Amerikaner konnte die Zweisatzführung jedoch zunächst nicht nutzen und ging nach 2:21 Stunden als Verlierer vom Court. Mit zunehmder Spielzeit steigerte sich der tschechische Teenager und egalisierte die Partie gegen den US-Amerikaner, der am Ende dann doch noch den Sieg einfahren. 4:3(6), 4:3(3), 2:4, 2:4, 4:3(8) siegte der US-Amerikaner im vergangenen Februar.

Fonseca besiegt Fils

Im zweiten Match des Abends unterlag Arthur Fils dem Brasilianer Joao Fonseca ebenfalls in fünf Sätzen. Der Titelverteidiger sicherte sich zunächst aufgefallen die Satzführung, musste nach dem dritten Durchgang jedoch einem Rückstand hinterherlaufen.

Der Franzose glich die Partie anschließend erneut aus, konnte im fünften Satz jedoch das Comeback nicht mehr perfekt machen. 3:4(9), 4:2, 4:1, 1:4, 4:1 siegte der 145. des ATP Rankings nach 1:53 Stunde Spielzeit und verschafft sich eine gute Auslage für die kommenden beiden Gruppenspiele.