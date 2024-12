NextGen Finals: Luca van Assche gewinnt Duell um das Halbfinale

Mit Luca van Assche steht nach Alex Michelsen der zweite Halbfinal-Teilnehmer der roten Gruppe bei den ATP NextGen Finals in Jeddah fest. Der Franzose siegte 3:4(2), 4:3(7), 4:2, 4:2 gegen Nishesh Basavareddy.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 20.12.2024, 15:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Luca van Assche darf sich über den Halbfinaleinzug freuen.

Auch wenn beide Kontrahenten nur zehn Plätze in der Weltrangliste trennen, so ging Luca van Assche, aktuell die 128 der Welt, schon auf Grund seiner Erfahrung als Favorit in das abschließende Gruppenduell gegen Nishesh Basavareddy. Beide Spieler starteten mit einem Sieg und einer Niederlage in die Partie, die dem Sieger das Halbfinalticket in Jeddah bescheren sollte.

Nishesh Basavareddy ging nach einem engen ersten Durchgang in Führung, der nach einer halben Stunde im Tiebreak entschieden wurde. Der US-Amerikaner musste im zweiten Satz trotz eines Satzballs den Ausgleich akzeptieren und konnte sein Niveau im weiteren Spielverlauf nicht halten.

Van Assche dominiert ab Satz drei

Stattdessen gab nun Luca van Assche das Tempo der Partie an und konnte den Aufschlag seines Gegners besser returnieren. Der Schlüssel zum Erfolg für den Franzosen, der bereits im letzten Jahr das Halbfinale der NextGen Finals erreichte.

Schon vor dem abschließenden Gruppenspieltag stand fest, dass Alex Michelsen als Halbfinalist am Samstag aufschlagen wird. Das letzte Match gegen den bereits ausgeschiedenen Juncheng Shang endetet vorzeitig, nachdem der Chinese im zweiten Satz beim Stand von 1:4, 1:1 aufgeben musste.

Am Abend werden auch in der Parallelgruppe die letzten Duelle ausgetragen. Hier spielen mit Arthur Fils und Learner Tien erneut ein Franzose und ein Spieler aus den USA um das letzte Halbfinalticket.