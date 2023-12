Nick Kyrgios: Auf Andy Murray konnte er immer bauen

Als es Nick Kyrgios am schlechtesten ging, konnte er sich vor allem auf einen Kollegen verlassen: Andy Murray.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.12.2023, 19:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Zwei, die sich verstehen: Andy Murray und Nick Kyrgios

Nick Kyrgios hat sich in letzter Zeit wieder öfter gezeigt, zunächst als Experte für den Tennis Channel bei den ATP Finals. Und nun in einer Talkshow mit Piers Morgan. Da ging der Australier noch einmal richtig tief in seine Vergangenheit. Und auch dorthin, wo es richtig weh tat.

Besonders schlecht ist es Kyrgios nach dem Wimbledon-Turnier 2019 gegangen. Damals spielte der Mann aus Canberra sogar mit dem Gedanken an Selbstmord.

„Es war ziemlich dunkel, um ganz ehrlich zu sein“, erklärte Kyrgios im Gespräch mit Morgan. „Ich habe Turniere auf der Profi-Tour gewonnen, jeden Abend getrunken, mich selbst verletzt, Dinge in meinen Arm gebrannt, mich nur aus Spaß selbst geschnitten. Es ist wie eine Abhängigkeit von Schmerz geworden. Ich habe mich selbst gehasst. Ich habe es gehasst, aufzuwachen und Nick Kyrgios zu sein.“

Murray bietet Kyrgios Hilfe an

Ein Mann, dem die Probleme von Nick Kyrgios nicht verborgen geblieben sind und der auch zur Hilfe kam, war Andy Murray. „Andy war eine große Hilfe für mich. Sofort, nachdem ich auf die Tour kam, hat er gesehen, dass ich Unterstützung brauche, und er hat mich unter seine Fittiche genommen. Später in meiner Karriere hat er dann realisiert, dass ich dachte, untrainierbar oder auf meinem ganz eigenen Weg zu sein, aber er war dennoch jemand, der sich immer um mich gekümmert hat.“

Murray habe die Verletzungen, die sich Kyrgios selbst zugefügt hat, bemerkt und gefragt: „Was ist das auf Deinem Arm?“ Zu jenem Zeitpunkt sei es richtig schlimm gewesen, so Nick Kyrgios. „Andy hat offensichtlich versucht, mir Ratschläge zu geben. Aber ich war auf meinen Wegen so festgefahren, dass ich ihm nicht zugehört habe. Natürlich bin ich ihm sehr dankbar.“