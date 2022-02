Nick Kyrgios erzählt von Einsamkeit und Drogen-Missbrauch

Nick Kyrgios hat in einem Instagram-Post von jenen Problemen erzählt, die ihn 2019 gequält haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.02.2022, 08:21 Uhr

© Getty Images Im Moment schreit Nick Kyrgios nur seine Freude in die Welt hinaus

Im Moment genießt Nick Kyrgios das Leben wie wohl selten in seiner Tennis-Karriere: Die Erinnerungen an den Erfolg bei den Australian Open an der Seite von Kumpel Thanasi Kokkinakis sind noch frisch, seitdem gönnt sich der Australier eine spielerische Schaffenspause. Nutzt aber die zeit, um sich via Instagram entweder mit seinen Fans zu unterhalten oder aber einfach aus dem Nähkästchen zu plaudern.

So auch am Donnerstag, als Kyrgios einen Post absetzte, in dem er die Uhr um drei Jahre zurückdrehte. Ein Foto, das ihn durchaus zufrieden zeigte, versah Kyrgios mit folgendem Text: „Die meisten würden annehmen, dass es mir mental gut gegangen ist oder ich mein Leben genossen habe“, so Kyrgios. „Dabei war das eine der dunkelsten Perioden. Wenn man genau hinschaut, kann man auf meinem rechten Arm die Wunde erkennen, die ich mir selbst zugefügt habe.“ Ihn hätten Selbstmord-Gedanken gequält, er hätte Probleme gehabt, überhaupt aus dem Bett zu kommen.

Kyrgios bietet Hilfe an

„Ich war einsam, depressiv, negativ, habe Alkohol und Drogen missbraucht, habe Familie und Freunde weggeschoben. Ich habe mich gefühlt, als ob ich niemandem trauen könne. Das war ein Resultat daraus, dass ich mich niemandem geöffnet habe.Und mich geweigert haben, mich auf meine Lieben zu stützen.“

Das aber habe sich geändert. „Ich kann Euch jetzt sagen: es ist ok, Ihr seid nicht allein. Wenn Ihr denkt, Ihr könnt mit niemandem sprechen, ich bin hier, kontaktiert mich. Ich kann voller Stolz sagen, dass ich mich komplett verändert und einen neuen Blick auf alles habe.“