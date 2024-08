Nick Kyrgios gibt sein Comeback beim UTS-Event in New York

Nun ist es offiziell: Nick Kyrgios kommt zurück auf die Tennisbühne. Bei dem UTS Turnier in New York gibt der ehemalige Weltranglistendreizehnte sein Comeback.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 18.08.2024, 06:12 Uhr

© Getty Images

Abgesehen von einem kurzen Auftritt in Stuttgart im letzten Jahr, war Kyrgios seit 2022 nicht mehr auf der Tennisbühne unterwegs gewesen. Eine Handgelenksverletzung gepaart mit einer Knieverletzung Anfang 2023 ließen den Australier lange pausieren. Nun gibt der polarisierende Australier sein Comeback. Gestern kündigte der 29-jährige auf seinem persönlichen Instagram-Account an, dass er nächste Woche bei dem UTS-Event in New York spielen wird. „Ich möchte jeden, der UTS verfolgt oder ein Tennisfan da draußen ist, darüber informieren, dass ich am 22. August im Forest Hills Stadium in New York antreten werde“, sagte Kyrgios per Videobotschaft auf seinen Sozial-Media Account. „Ich weiß, es hat lange gedauert. Aber mein Körper ist endlich bereit, wieder da rauszugehen und Spaß zu haben“, führte der Australier weiter aus. Casper Ruud wird der Gegner des Australiers sein. “Mal sehen ob ich noch mit den besten Spielern der Welt mithalten kann”, sagte der …Titelträger, “sei nicht zu hart zu mir.”

Das vom 22.08 bis zum 23.08 stattfindende UTS-Event ist die zweite Etappe der diesjährigen UTS-Tour, nachdem das erste Turnier im Februar in Oslo stattfand, welches Andrey Rublev gewinnen konnte.

Ob das der Startschuss für ein vollständiges Comeback auf der ATP-Tour ist, ließ der Australier ungeklärt. Sicher ist nur, dass Kyrgios schon lange auf ein erneutes Auftreten auf der Tennisbühne wartete und selbst als Kommentator bei Wimbledon es nicht lassen konnte, den Schläger selbst wieder in die hand zu nehmen und zu trainieren.