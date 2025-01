Nick Kyrgios kündigt Comeback für Indian Wells an

Nach seiner bei den Australian Open 2025 zugezogenen Bauchmuskel-Verletzung strebt Nick Kyrgios sein Comeback auf der Tour für das erste Masters-Event des Jahres in Indian Wells an.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 30.01.2025, 14:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nach einer Bauchmuskel-Verletzung möchte Nick Kyrgios in Indian Wells wieder auf die Tour zurückkehren.

Für seine Fans lieferte Nick Kyrgios bei den Australian Open 2025 traurige Bilder. Nach seinem glanzlosen Erstrunden-Aus im Einzel gegen den Briten Jacob Fearnley, dem er in drei Sätzen unterlag, musste er das erste Doppel-Match an der Seite seines Kumpels Thanasi Kokkinakis vorzeitig aufgeben. Auch in der Pressekonferenz machte der 29-jährige böse Miene und stellte sogar eine künftig sportliche Rückkehr zum Major nach Australien in Frage.

Umso erfreuter dürften seine Unterstützer nun reagieren, da der Australian-Open-Doppel-Champion von 2022 via Instagram-Story sein baldiges Comeback beim ersten Masters-Event der Saison in Indian Wells ankündigte. Mit den Worten „An meine Fans. Viele Dank für jede Unterstützung. Ich werde wieder zu Hause trainieren und meine nächste Veranstaltung wird Indian Wells sein. Es war ein schlechtes Timing, da ich bei den Australian Open mit einem 4 cm langen Riss und einer Zerrung der Bauchmuskulatur zu kämpfen hatte. Ich werde alles daransetzen, mich davon zu erholen und mich für die nächsten Events vorzubereiten.“ Bereits im Jahr 2023 plante der ehemalige Weltranglisten-13. sein Comeback nach längerer Verletzungspause für das Sunshine-Double, musste dies aber verschieben.

Weitere Sticheleien via Social Media

Langeweile kam bei Kyrgios in der tennisfreien Zeit anscheinend nicht auf. Nach einem Post im Kurznachrichtendienst „X“, in dem ein ihm nicht gerade gesonnener Zeitgenosse auf seine bislang sieglose Saison anspielte, teilte er gleich wieder in Richtung Sinner und Co in Bezug auf deren Doping-Sperren aus. Bleibt zu hoffen, dass der Australier seinen Fokus möglichst bald wieder auf seine zweifellos großen Fähigkeiten auf dem Platz richtet.