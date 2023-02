Nick Kyrgios sagt für Miami und Indian Wells ab

Nichts wird es aus dem zeitnahen Comeback von Nick Kyrgios. Der Australier muss seine ursprünglichen Pläne verwerfen und kann nicht in Miami und Indian Wells starten.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.02.2023, 14:29 Uhr

Nick Kyrgios wird auch beim Sunshine Double fehlen

Schlechte Nachrichten aus dem Lager von Nick Kyrgios: Wie am Montagnachmittag bekannt wurde, wird der Australier bei den beiden ATP-Masters-1000-Events in Miami und Indian Wells - dem sogenannten Sunshine Double - verletzungsbedingt fehlen. Damit bleibt der Vorjahresfinalist aus Wimbledon der Tour länger fern als ursprünglich angenommen.

Nick Kyrgios hatte sich im Vorfeld der Australian Open im Januar verletzt und musste bitter verkünden, beim Heim-Grand-Slam in Melbourne nicht an den Start gehen zu können. Damals hatte der 27-Jährige eine planmäßige Rückkehr in den USA für die beiden Hartplatzklassiker als Ziel ausgerufen.

Der Australier laboriert an den Nachwehen einer Meniskusverletzung, wegen der sich Kyrgios zuletzt auch einer Operation unterziehen hat müssen. Zwar sei diese positiv verlaufen, eine Rückkehr in den USA scheint jedoch dennoch unmöglich. Genauere Informationen zu seinem Gesundheitszustand hat der Australier indes nicht geteilt.