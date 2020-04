Nick Kyrgios nach Gag von Stefanos Tsitsipas: "Du bist echt ein Idiot"

Nick Kyrgios feiert heute seinen 25. Geburtstag. Stefanos Tsitsipas gratulierte dem australischen Efant terrible auf seine ganz eigene Weise.

Nick Kyrgios hat von Stefanos Tsitsipas ein ganz besonderes "Geburtstagsgeschenk" erhalten.

Keine warmen Worte hatte Geburtstagskind Nick Kyrgios für den Gag seines Tenniskollegen Stefanos Tsitsipas übrig. Nachdem der Grieche als "Geschenk" die Telefonnummer des Australiers, der heute 25 Jahre alt wird, publik gemacht hatte, schrieb der exzentrische Kyrgios: "Du bist echt ein Idiot. An alle, hört auf, mich anzurufen." So richtig ernst meinte es Kyrgios dann aber doch nicht. Begleitet wurde die Botschaft mit dem dreifachen Emoticon Freudentränen.

Tsitsipas, der 2019 das ATP-Finale gewann, hatte auf Instagram ein Foto gepostet, auf dem er ein Plakat mit der Aufschrift "Ruf mich an" vor sich her trug. Dann folgte eine Telefonnummer, es war die von Nick Kyrgios.

Nick Kyrgios ist einer der kontroversesten Athleten auf der ATP-Tour, sorgt er doch immer wieder mit Ausrastern für Schlagzeilen. Aktuell spielt der Australier deshalb gar auf Bewährung, scheint sich nun aber auf dem Platz besser unter Kontrolle zu haben. Das stellte er besonders bei den beiden ATP-Events in seiner Heimat, dem ATP-Cup und den Australian Open, eindrucksvoll unter Beweis.

Nick Kyrgios 2020 zur Ruhe gekommen

Beim ATP Cup gelang ihm in der Gruppenphase gar ein Sieg über Gratulant Stefanos Tsitsipas, als er sich hauchdünn im Tiebreak des dritten Satzes durchsetzte. Lediglich im Halbfinale, als er dem ausgesprochen sicher agierenden Robert Bautista Agut klar in zwei Sätzen unterlag, schleuderte das heutige Geburtstagskind einen Schläger auf den Boden. Die Niederlage gegen den Spanier, sie sollte seine einzige beim Teamevent bleiben. Und auch bei den Australian Open konnte Kyrgios durchaus überzeugen, im Achtefinale musste er sich nach hartem Kampf aber Rafael Nadal geschlagen geben.

Aktuell hält Nick Kyrgios bei sechs Titeln auf der ATP-Tour, seinen wohl größten fuhr der Australier beim ATP-500-Event in Acapulco ein, als er 2019 mit Isner, Zverev und Nadal gleich drei Top-10-Spieler ausschaltete. Bei Grand Slams stand Kyrgios bislang in zwei Viertelfinals, gegen Milos Raonic (Wimbledon 2014) und Andy Murray (Australian Open 2015) war dort aber jeweils Endstation. Aktuell ist Kyrgios in der Weltrangliste etwas zurückgefallen, liegt nur noch auf Platz 40. Die Mission Titelverteidigung in Acapulco, sie war nämlich ein schwarzes Kapitel für den Australier - bereits in Runde eins musste Kyrgios verletzungsbedingt aufgeben.

Aktuell bewies Nick Kyrgios einmal mehr sein großes Herz, kündigte einen Lieferservice für bedürftige Menschen zu Zeiten von COVID-19 an. Und auch bei den Buschfeuern, die Anfang des Jahres weite Teile Australiens zerstörten, engagierte sich Kyrgios besonders. Und ganz nebenbei sorgt er auf Social Media gerne einmal für den ein oder anderen Lacher, wenn er sich beispielsweise über die Trainings von Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas lustig macht. In diesem Fall hat aber sein griechischer Kollege einen Treffer gelandet.