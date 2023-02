Nick Kyrgios und eine sonderbare Diskussion um Matteo Berrettini

Nick Kyrgios hat auf Twitter mit deutlichen Worten auf einen Bericht über Matteo Berrettini und Einschätzungen von Italiens Legende Nicola Pietrangeli zum Status des Römers reagiert.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.02.2023, 19:12 Uhr

Nick Kyrgios hat sich einmal wieder über Twitter zu Wort gemeldet

Eines vorneweg: Auch Nicola Pietrangeli hätte seine Einschätzungen über Matteo Berrettini natürlich durchaus galanter formulieren können. Stattdessen aber sorgte die italienische Tennislegende mit einem durchaus patzigen Statement über den aufschlagstarken Römer für Aufsehen: "Es scheint mir so, als würde er sich mehr der Werbung hingeben als dem Tennissport", sagte der mittlerweile 89-Jährige also in italienischen Medien. Der Italiener konnte in seiner Laufbahn zwei Grand-Slam-Titel gewinnen.

Insbesondere die Beinarbeit des Römers sei Pietrangeli ein Dorn im Auge, wie dieser präzisierte: "Er ist ein guter Kerl, aber er ist ein bisschen wie Panatta war: großartig von der Taille aufwärts, aber die Beine...", wird der 89-Jährige in italienischen Medien kritisiert. Gut gefallen dem Italiener indes Berrettinis Kollegen Sinner und Musetti. Ersterer sei ohnedies der derzeit beste Italiener auf der ATP-Tour. Und der Beste überhaupt? Für Pietrangeli ist das eindeutig Novak Djokovic - "auch, wenn ihn alle nicht mögen."

Kyrgios äußert sich via Twitter

Insbesondere mit einer Aussage - nämlich jener zu Berrettinis Umgang mit dem Werbemarkt - hat wenige Stunden später niemand Geringeren als Nick Kyrgios auf den Plan gerufen. Der Australier, bekanntermaßen ziemlich offensiv, wenn es darum geht, zusätzliche Einnahmequellen als Tennisprofi an die große Glocke zu hängen, sieht darin zunächst einmal grundsätzlich nichts Verwerfliches: "Aber ist es nicht seine Entscheidung, Prioritäten zu setzen?"

"Ich kann euch versichern, dass er abseits des Platzes mehr Geld verdient als Sinner", betonte Kyrgios überdies. "Und für einige von uns ist Geld wichtig", so der Mann aus Canberra, der derzeit an einer Verletzung - die einen Start bei den Australian Open verunmöglciht hatte - laboriert. Kyrgios plant, beim Sunshine Double in Indian Wells und Miami auf die ATP-Tour zurückzukehren. Dort könnte es auch zum Aufeinandertreffen mit Matteo Berrettini kommen.