Nick Kyrgios: "Wenn Nadal 22 Grand Slams gewinnt, hat er die Krone"

Nick Kyrgios hat sich in seinem "No Boundaries"-Podcast zur GOAT-Debatte geäußert. Sollte Rafael Nadal demnach die French Open in diesem Jahr gewinnen, stünde der Spanier für Kyrgios als der Beste aller Zeiten fest.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 07.03.2022, 08:03 Uhr

Nick Kyrgios hat sich zur GOAT-Debatte geäußert

Dass Rafael Nadal als der erste Spieler mit 21 Grand-Slam-Titeln in die Geschichte eingehen wird, war lange Zeit äußerst ungewiss. Insbesondere während des Australian-Open-Endspiels Anfang des Jahres, in dem der Spanier bereits mit 0:2-Sätzen gegen Daniil Medvedev zurücklag - und es kaum danach aussah, als könnte der Spanier in diesem Spiel noch einmal zurückkommen.

Gekommen ist es bekanntermaßen anders. Und nun ist Rafael Nadal also jener Spieler, der als erster 21 Mal als Major-Sieger vom Siegerpodest strahlen durfte. Für Nick Kyrgios sei dieser Turnaround in Australien ebenfalls äußerst überraschend gewesen - insbesondere aufgrund der Bedingungen: "Vor dem Spiel habe ich gesagt: Es ist eine schreckliche Paarung für Rafa", so der Australier.

Kyrgios schreibt Finale zu früh ab

Angesichts der deutlichen Führung des Russen habe Kyrgios das Finale dann gar verfrüht abgeschrieben, wie dieser in seinem "No Boundaries"-Podcast erklärte: "Als Daniil die ersten beiden Sätze gewann, fand ich es sehr schwierig für Rafa, zurückzukommen. Als es 2:3 und 0:40 stand, habe ich aufgehört, mir das Ergebnis anzusehen", so der 26-Jährige. "Zweieinhalb Stunden später habe ich es wieder angeschaut und konnte es nicht glauben."

Für den Spanier sei dieser Erfolg freilich auch hinsichtlich der GOAT-Debatte ein durchaus gewichtiger gewesen. Wie Kyrgios betont, könnte der Spanier bei den French Open bereits alles klarmachen: "Wenn er Roland Garros gewinnt, ist er zweifelsohne der Beste aller Zeiten. Wenn Nadal 22 Grand Slams gewinnt, hat er die Krone", so Kyrgios.

Jedenfalls keinen Einfluss auf diese Debatte werde laut Kyrgios Roger Federer haben, der 40-Jährige arbeitet trotz hohem Alter an einem weiteren, wohl letzten Comeback: "Roger ist aus der GOAT-Diskussion raus. Er hat Kopf an Kopf gegen Nadal und gegen Djokovic verloren. Er wird zurückbleiben", konstatierte Kyrgios. "Ich sehe nicht, dass Roger den Stärksten schlagen wird."