Nick Kyrgios wird auch in Wimbledon fehlen

Nick Kyrgios ist noch nicht fit genug, um in der Rasensaison 2025 anzutreten. Das verkündete der Australier in den sozialen Medien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2025, 10:24 Uhr

Das Comeback von Nick Kyrgios, wenn es denn eines geben sollte, verschiebt sich bis auf weiteres nach hinten. Der Australier verlautbarte über die sozialen Medien, dass er bei seinem Trainingsprozess einen kleinen Rückschlag erlitten hätte. Und damit nicht an den Rasenturnieren in der laufenden Saison teilnehmen könne.

IN der laufenden Spielzeit hat Kyrgios schon ein paar Versuche gewagt: In Brisbane unterlag er Giovanni Mpetshi Perricard in drie Tiebreak-Sätzen, bei den Australian Open kam das Aus in Runde eins gegen Jacob Fearnley. Danach startete der mittlerweile 30-Jährige noch in Indian Wells, wo er in Runde eins gegen Botic van de Zandschulp aufgeben musste.

Die bislang letzten Auftritte von nick Kyrgios gab es in Miami zu sehen. Dort feierte er gegen Mackenzie McDonald den einzigen Matchsieg des Jahres. Das Aus kam in Runde zwei gegen Karen Khachanov.