Nicolas Jarry: Den Negativlauf stoppen

Nicolas Jarry wartet seit Mai auf einen Sieg auf der Tour. In China sollen die Erfolgserlebnisse nun zurückkehren.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 17.09.2024, 16:30 Uhr

© Getty Images Trotz Nasenpflaster hat Nicolas Jarry aktuell nicht den besten Riecher bei eigenen Entscheidungen auf dem Court.

Nicolas Jarry ist grundsätzlich nicht unbedingt für große Wutausbrüche auf dem Platz bekannt. Zuletzt war die Laune des Chilenen jedoch sicherlich nicht die Beste. Dabei war im Frühjahr der Erfolg noch allgegenwärtig.

Beim Masters-Turnier in Rom ging es bis in das Endspiel für den 28-Jährigen, indem es gegen Alexander Zverev eine klare Zweisatzniederlage setzte. Der Beginn einer Niederlagenserie von sieben Matches, die sich bis zum heutigen Tag zieht. Denn bei den drei folgenden Grand-Slams, sowie den olympischen Spielen und zwei weiteren Masters-Events setzte es jedes Mal eine direkte Niederlage.

Nicolas Jarry 2024 ohne Major-Sieg

Beim ATP-250er-Turnier in Chengdu geht Nicolas Jarry an Position drei gesetzt an den Start und darf sich daher über ein Freilos in der ersten Runde freuen. Gegner ist der Sieger der Partie zwischen Lukas Klein und Adam Walton.

Eine Rückkehr in die Erfolgsspur wäre wichtig, um einen Platz in den Top30 zu sichern und damit bei den Australien Open im kommenden Januar zu den gesetzten Spielern zu gehören. Das würde ein hartes Los zu Beginn des ersten Grand Slams im neuen Jahr vermeiden und damit die Chance steigern, dass die erste Runde in Melbourne nur ein Zwischenstopp ist, nachdem Nicolas Jarry in diesem Jahr bei allen vier Majorevents jeweils in Runde eins ausschied.