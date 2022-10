Nimmersatt Tsitsipas - Start auch in Stockholm

Stefanos Tsitsipas kann offenbar nicht genug vom Tennis bekommen: Der Grieche nahm kurzfristig eine Wildcard für das ATP-Tour-250-Turnier kommende Woche in Stockholm an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2022, 10:05 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas schlägt auch in Stockholm auf

72 Matches weist die offizielle Bilanz der ATP für Stefanos Tsitsipas in der laufenden Spielzeit bereits aus. Man sollte meinen, dass der Grieche schön langsam eine Pause bräuchte, auch wenn Tsitsipas in der vergangenen Woche in Astana mit seinem Finaleinzug noch einmal groß aufgezeigt hat. Aber es stehen ja noch die Veranstaltungen in der Wiener Stadthalle und danach in Paris-Bercy an, ein 500er und ein 1000er also, bei beiden darf sich der 24-Jährige gute Chancen ausrechnen.

Umso überraschender, dass Tsitsipas nun eine Wildcard für das ab Montag anstehende ATP-Tour-250-Event in Stockholm angenommen hat. Offenbar hat man im Lager des aktuellen Weltranglisten-Fünften noch ein paar Reserven entdeckt.

Fritz, Tiafoe, Shapovalov auch am Start

Die Konkurrenz für Stefanos Tsitsipas in der schwedischen Hauptstadt ist jedenfalls nicht von schlechten Eltern: Mit Taylor Fritz, eben erst Sieger in Tokio, und Cameron Norrie haben zwei weitere aktuelle Top-Ten-Spieler genannt. Dazu Denis Shapovalov, der in Seoul und Tokio wieder aufsteigende Form gezeigt hat. Oder auch Frances Tiafoe, Holger Rune und Alex de Minaur.

Aus deutsch-österreichischer Sicht hat sich lediglich Oscar Otte in Stockholm eingeschrieben. Mit dem augenblicklichen Cut von ATP-Rang 76 hätte es sonst auch für niemanden die Option auf einen Hauptfeldplatz gegeben. Den verletzten Alexander Zverev natürlich ausgenommen.