Noch wenige Tage: So startet die Tennissaion 2024

Weihnachten steht direkt vor der Tür. Doch in genau einer Woche sind die ersten Matches der neuen Saison auf ATP und WTA Tour auch schon gespielt. Hier ein kleiner Überblick, welche Turniere am nächsten Wochenende die neue Saison einläuten.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 23.12.2023, 09:59 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Angelique kerber werden den Saisonauftakt gemeinsam bestreiten-

Durch die Teilnahme von Alexander Zverev und dem Comeback von Angelique Kerber sicherlich das Turnier mit der größten Aufmerksamkeit im deutschsprachigen Raum: der United Cup in Perth und Sydney. Am Freitag, dem 29. Dezember startet der gemeinsame Länderkampf von ATP und WTA. Das deutsche Team, welches von Maximilian Marterer, Tatjana Maria, Kai Wehnelt und Laura Siegemund komplettiert wird, spielt in Sydney am 30. Dezember gegen Italien und am Neujahrestag gegen Frankreich.

Rafael Nadal kehrt in Brisbane zurück

Ab dem 31. Dezember wird dann auch in Brisbane aufgeschlagen. Die WTA hat dort ein Turnier der 500er Kategorie im Programm. Auch die Männer werden zur selben vor Ort vorbeischauen, der Sieger bekommt jedoch 250 Punkte für den Turniersieg. Rafael Nadal wird dort sein Comeback geben. Mediale Aufmerksamkeit ist dem Turnier also sicher.

Ein 250er-Event spielt die WTA ab 31. Dezember dann auch im neuseeländischen Auckland. Die ATP hat in dieser Kategorie auch noch ein weiteres Angebot für die Spieler. Hongkong kehrt nach 22 Jahren als Turnierstandort zurück. Ab Silvester werden dort u.a. Jan-Lennard Struff und Sebastian Ofner in die Saison starten.

Hier die Auslosung des United Cups in Australien