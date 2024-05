Novak Djokovic bei den French Open: "Geringe Erwartung, große Hoffnungen"

Novak Djokovic startet mit so vielen Fragezeichen wie noch nie in ein Grand-Slam-Turnier. Hoffnungen auf den Titel macht er sich dennoch.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.05.2024, 12:53 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Die Bilanz von Novak Djokovic im Tennisjahr 2024: 14 Siege bei 6 Niederlagen, Halbfinale bei den Australian Open, Platz 12 im Jahres-Race.

Eine stolze Leistung für viele Tennisspieler - welche, die nicht Novak Djokovic heißen. Er hat, um Roger Federer zu zitieren bei Blick auf die eigenen Höchstleistungen, "ein Monster erschaffen". Das in diesem Jahr recht zahm scheint.

Denn Djokovic kommt einfach nicht in Schwung, hat noch kein Finale, geschweige denn einen Titel auf der Habenseite in der bisherigen Saison. Ein ungewohntes Bild.

Djokovic: "... kann arrogant klingen"

Dennoch kommt der "Djoker" mit großen Zielen nach Paris. Alles außer einem Titel hier sei nicht zufriedenstellend, sagte er vor Turnierauftakt. "Das kann vielleicht arrogant klingen, aber ich habe die Karriere, um das zu untermauern."

Die hat er: 24 Grand-Slam-Titel sind es insgesamt, ein Rekord. Darunter drei Siege in Roland-Garros - in einer Zeit, in der ein gewisser Rafael Nadal auch Tennis spielt auf Sand, keine Selbstverständlichkeit.

Angesichts seiner Ergebnisse auf Sand habe er "geringe Erwartungen und große Hoffnungen", so Djokovic. Er fühle sich dabei fast "beschämt" zu sagen, was seine Erwartungen seien. Aber es gehe ihm nun mal um die großen Titel, darum spiele er noch. Um weiterhin Geschichte zu schreiben. Und Paris sei natürlich einer dieser großen Titel.

Die Hoffnungen und Ziele seien also dieselben wie immer, "aber ich muss die Erwartungen runterschrauben". Er wolle also nicht zu weit vorausschauen, auf wen er wann treffen könne in den späteren Runden, "ich muss es Tag für Tag nehmen, Schritt für Schritt, mein Spiel aufbauen. Weil damit habe ich gestrauchelt, nicht wirklich auf einem konstanten Level zu spielen."

Djokovic startet bei den French Open 2024 gegen den Lokalmatadoren Pierre-Hugues Herbert. Sollte er nicht das Finale erreichen, würde er auch seinen Platz an der Weltranglistenspitze verlieren.