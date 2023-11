Novak Djokovic: Bester Spieler auf Sand, Rasen, Hartplatz, draußen und drinnen?

Novak Djokovic hat mit seinem Turniersieg in Paris seine Siegquote in der Halle auf 80 Prozent geschraubt. Das Faszinierende: Er ist damit der einzige Akteur in der Open Ära, der mehr als 80 Prozent Siege auf Sand, Rasen, Hartplatz, in der Halle und draußen vorzuweisen hat!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.11.2023, 21:57 Uhr

Das hat John Berkok für die Website tennis.com anhand der Daten der ATP-Seite ausgerechnet. In die französische Hauptstadt war der Djoker mit einer Bilanz von 187:48 angereist, hatte also 79,6 Prozent seiner Spiele in eine Halle für sich entschieden. Durch die fünf Matchsiege kam er auf 192:48, also genau auf 80 Prozent.

Und in Turin hat Djokovic durch seinen Auftaktsieg über Holger Rune diese Zahl noch ausgebaut, steht aktuell bei 80,1 Prozent.

Zwar liegen in der Halle einige vor ihm: John McEnroe (85,3 Prozent), Ivan Lendl (83 Prozent), Jimmy Connors (81,6 Prozent), Roger Federer (81 Prozent) und Björn Borg (80,6 Prozent).

Dennoch hat Djokovic etwas Einzigartiges geschafft: Er ist der einzige Spieler, der es auf allen Belägen (Hartplatz, Sand, Rasen) und in allen Umgebungen (außen, innen) auf über 80 Prozent gebracht hat.

Djokovic steht auf Hartplatz bei einer Siegquote von 84,9 Prozent, auf Sand bei 80,4 Prozent, auf Rasen bei 85,8 Prozent, auf Freiluftplätzen generell bei 84,5 Prozent und nun eben auch in der Halle bei 80 Prozent!

Federer fehlt der Sand

Vier Herren haben in vier von fünf Kategorien ebenfalls die 80 Prozent geknackt - aber eben nicht bei allen fünf. Björn Borg fehlt der Hartplatz, Jimmy Connors der Sand, Ivan Lendl der Rasen und Roger Federer der Sand (er liegt hier bei 76,1 Prozent).

Und Rafael Nadal, ein weiterer der Allzeitgrößen: Liegt auf Sand bei 91,3 Prozent Siegen und im Freiluftbereich generell bei 84,7 Prozent; auf Hartplatz aber nur bei 77,6 Prozent, auf Rasen bei 79,2 Prozent und in der Halle lediglich bei 68,3 Prozent Siegen.

Djokovic mit der besten Siegquote generell und in diesem Jahr

Auch insgesamt führt der Djoker die Liste mit der besten Siegquote an: Er steht bei 83,7 Prozent (1.083 Siege : 211 Niederlagen) und führt damit vor Nadal mit 82,9 Prozent, Björn Borg mit 82,4 Prozent, Roger Federer mit 82 Prozent und Jimmy Connors mit 81,8 Prozent. Der nächste noch aktive Spieler ist erst auf Platz 16 gelistet, mit Andy Murray und 74,6 Prozent.

Und in diesem Jahr, das Djokovic bereits zum achten Mal (!) als Weltranglisten-Erster beenden wird: Liegt er bei verrückten 52 Siegen bei nur 5 Niederlagen - und einer Gewinnquote von 91,2 Prozent!