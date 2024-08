Novak Djokovic: Der Kniestrumpf ist Geschichte

Wenn Novak Djokovic ab dem kommenden Montag bei den US Open aufschlägt, dann wird es der frisch gebackene Goldmedaillengewinner ohne den seit den French Open gelernten Kniestrumpf tun.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.08.2024, 21:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Das rechte Knie von Novak Djokovic ist wieder voll belastbar

Wenn sich spätere Generation von Tennisfans die Bilder von Novak Djokovic bei den Olympischen Spielen 2024 an Paris ansehen, dann werden sie sich vielleicht wundern: Wieso musste der Serbe auf dem Weg zum Gewinn der Goldmedaille einen Kniestrumpf tragen? Nun: Die Geschichte ist noch frisch und also bekannt: Verletzung bei den French Open, danach operativer Eingriff, danach Kniestrumpf.

Diese Periode ist nun vorbei. Denn in seiner Vorbereitung auf die US Open hat sich Novak Djokovic nicht nur mit dem Rad bergan begeben (und damit die Aufmerksamkeit vom slowenischen Tour-de-France- und Giro-Sieger Tadej Pogacar geweckt). Nein, ex gibt auch erste bewegte Bilder von Djokovic beim Tennistraining ohne den ominösen Strumpf.

Djokovic ohne Spielpraxis nach New York

Nach dem Triumph in Roland-Garros vor nunmehr zwei Wochen hatte sich Novak Djokovic ja in seiner Heimat feiern lassen. Und von den Starts in Montreal und Cincinnati abgesehen. Dass er nun ohne Matchpraxis zu den US Open anreisen wird, hat auf die Titelchancen wohl wenig Auswirkungen. Auch vor Wimbledon konnte Djokovic keine Partie auf Rasen bestreiten. Und schaffte es dennoch ins Finale.

Sollte es in Flushing Meadows nun tatsächlich mit em 25. Triumph bei einem Major klappen, dann werden sich nachkommende Generationen vielleicht ein paar andere Fragen stellen. Jene nach dem Kniestrumpf hat sich erledigt.