Novak Djokovic fehlt in Cincinnati

Titelverteidiger Novak Djokovic hat seine Teilnahme beim Masters-Turnier in Cincinnati in der kommenden Woche abgesagt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.08.2024, 16:03 Uhr

Das gaben die Veranstalter in “Cincy” bekannt.

Der dreifache Sieger (2018, 2020, 2023) gab dabei keine Begründung ab. Allerdings hatte Djokovic nach seiner Meniskus-Operation Anfang Juni ein strammes Programm mit Wimbledon und den Olympischen Spielen absolviert.

In Paris holte er das fehlende Mosaiksteinchen in Form einer Goldmedaille, es war der einzige nennenswerte Titel, der Djokovic bislang noch gefehlt hatte. Allerdings hatte der Djoker auch hier wieder mit Knieproblemen zu kämpfen. Gut möglich, dass er diese nun auskurieren will vorm Start der US Open.

Djokovic wird damit 1.000 Punkte in der ATP-Weltrangliste verlieren. Im Vorjahr hatte er ein hochklassiges Finale gegen Carlos Alcaraz gewonnen.