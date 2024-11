Novak Djokovic: „Habe Andy Murray auf dem falschen Fuß erwischt“

Novak Djokovic hat in einem kurzen TV-Interview die Gründe erläutert, warum er bei Andy Murray wegen einer Kooperation angefragt hat. Erfolgreich, wie man weiß.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.11.2024, 07:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Beim Laver Cup 2022 haben Novak Djokovic und Andy Murray auch gemeinsam gejubelt

An dieser Stelle ist ja schon öfters darauf hingewiesen worden, dass „Served with Andy Roddick“, der Podcast des ehemaligen Weltranglisten-Ersten, eine gute Quelle an Informationen für jeden Tennisfan ist. In der aktuellen Ausgabe wollte Roddick eigentlich über den Abschied von Rafael Nadal und die Davis-Cup-Woche in Málaga sprechen. Bis plötzlich Novak Djokovic mit der Ankündigung der Partnerschaft mit Andy Murray diesen Plan über den Haufen warf.

Dennoch ist es hörenswert, wie der US-Open-Champion von 2003 diese Kooperation einschätzt. Vielmehr: Warum er glaubt, dass Murray eine große Hilfe für Djokovic sein könnte. Quintessenz: Für den eben erst zurückgetretenen schottischen Großmeister spricht das „Been there, done that“. Murray habe fast all jene Situationen, die auf Djokovic bei den Australian Open 2025 zukommen werden, selbst erlebt. Und könne somit auf die verschiedenen Problemstellungen eingehen wie kaum ein anderer.

Djokovic suchte nach einem Grand-Slam-Champion

Und genau das hat Novak Djokovic nun in einem kurzen TV-Interview noch einmal unterstrichen. „Ich habe für mich festgestellt, dass der perfekte Coach für mich in der jetzigen Situation jemand wäre, der dieselben Erfahrungen gemacht hat wie ich“, so Djokovic, der die Australian Open ja schon zehn Mal gewinnen konnte. „Im besten Fall ein mehrmaliger Grand-Slam-Gewinner, eine ehemalige Nummer eins.“

Dann sei in seinem Team irgendwann der Name „Andy Murray“ auf den Tisch gekommen. Woraufhin Djokovic seinen Langzeitrivalen und -kollegen einfach anrief. „Ich habe Andy ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt“, so Djokovic. Aber nach einer kurzen Bedenkzeit habe Murray gemeint, dass er die Aufgabe gerne angehen würde.

Murray: “Sollte auf dem Trainingsplatz stehen”

Wie gut die Stimmung zwischen den beiden Legenden ist, zeigt sich indes auch an diesem Wochenende: Da besucht Novak Djokovic die Formel 1 in Katar, postete bei Instagram ein Bild mit George Russell. Woraufhin Murray kommentierte: “Sollte eigentlich auf dem Trainingsplatz stehen”. Djokovic antwortete prompt: “Sorry, Coach. Ich werde bald zurück sein.”