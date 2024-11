Sensationell: Murray wird Coach von Djokovic!

Andy Murray kehrt wenige Monate nach seinem Rücktritt als aktiver Spieler auf die ATP-Tour zurück. Und zwar als Coach von Novak Djokovic!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.11.2024, 17:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Tja: Welcome, Coach! Andy Murray und Novak Djokovic im Sommer 2024 in Wimbledon

Was für eine sensationelle Geschichte (wenn sie denn stimmt): Denn Novak Djokovic hat via Kurznachrichtendienst X angekündigt, dass Andy Murray ab Beginn der kommenden Spielzeit als Coach in sein Team kommen wird.

Murray und Djokovic haben 36 Mal gegeneinander gespielt, 25 dieser Partien konnte der serbische Großmeister für sich entscheiden. Das letzte Treffen, das auch tatsächlich gespielt wurde, gab es allerdings 2017 in Doha.

Andy Murray hat mit der Niederlage an der Seite von Daniel Evans bei den Olympischen Spielen in Paris gegen Taylor Fritz und Tommy Paul seinen aktive Karriere beendet. Eben dort hat sich Novak Djokovic mit dem Gewinn der Goldmedaille einen seiner letzten Träume im Tennis-Business erfüllt.