Novak Djokovic hängt am Flughafen fest: Entscheidung naht

Die Causa Novak Djokovic entwickelt sich immer mehr zum Thriller. Aufgrund von Problemen mit seiner Ausnahmegenehmigung verbrachte der Weltranglistenerste die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (Ortszeit) am Melbourner Flughafen. Eine endgütlige Entscheidung wird noch am späten Mittwochabend (MEZ) erwartet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.01.2022, 21:34 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat Probleme bei der Einreise

Der mögliche Start von Novak Djokovic bei den Australian Open 2022 ist längst zu einem Politikum geworden. Australiens Ministerpräsident Scott hatte schon vor der Ankunft des Serben an der Grundlage für die medizinische Ausnahmegenehmigung gezweifelt: "Wenn diese Beweise nicht ausreichen, dann wird er nicht anders behandelt als alle anderen und sitzt im nächsten Flugzeug nach Hause."

Offenbar diskutiert man in Melbourne nun genau diese Maßnahme, sitzt Djokovic seit seiner Ankunft um 23:30 Uhr (Ortszeit) doch bereits stundenlang am Flughafen fest. Wie die australische Zeitung "The Age" berichtet, wurde er von Beamten der australischen Grenzschutzbehörde in einem Raum bis mindestens 5:30 Uhr morgens (Ortszeit) befragt. Als wahrscheinlich gilt gemäß des Artikels, dass Djokovic als Grund für die medizinische Ausnahmegenehmigung eine Infektion mit dem Coronavirus in den vergangenen sechs Monaten angab.

Eine anonyme Quelle meinte gegenüber "The Age", dass nicht klar sei, ob Djokovic genügend Unterlagen zum Nachweis des Grundes für seine Ausnahmegenehmiung habe und ob dieser Grund gemäß der Bundesrichtlinien für eine Einreise nach Australien genüge. Das australische Gesundheitsamt hatte zuletzt eine durchgemachte Corona-Infektion im vergangenen halben Jahr noch als ausreichende Bedingung für eine Ausnahmegenehmigung deklariert.

Unverständnis in Serbien

Dennoch scheinen die Chancen auf eine Einreise Djokovics zu schwinden. "Je länger es dauert, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er hereingelassen wird", sagte eine Quelle gegenüber "The-Age"-Journalist Paul Sakkal.

Auf wenig Verständnis stößt die Vorgehensweise in Serbien. "Wenn sie ihn in einer halben Stunde nicht gehen lassen, versammeln wir uns auf der Straße", erklärte Djokovivs Vater Srdjan gegenüber Sputnik Serbia. Wie die Zeitung "Blic" berichtete, reichte Serbien sogar eine diplomatische Protestnote gegen Australien ein. Grund dafür ist offenbar der Umstand, dass Djokovic in einem Raum isoliert wurde und ohne Handy auskommen musste. Erst nach drei Stunden soll er dieses wieder zurückbekommen haben.

Etwas entspannter präsentierte sich hingegen das Team Djokovic. "Nicht die übliche Reise nach Down Under", teilte Coach Goran Ivanisevic via Instagram mit. Das Warten dürfte aber demnächst ein Ende haben: Wie der Journalist Saša Ozmo vermeldete, soll die Entscheidung über Djokovics Einreise zwischen 9:30 und 10:00 Uhr Ortszeit - also zwischen 23:30 und 24:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit - fallen.