Novak Djokovic in Sanremo? Nicht mehr als ein Marketing-Gag

Da Novak Djokovic voraussichtlich nicht in Miami starten darf, boten die Veranstalter des Challenger-Turniers in Sanremo dem Weltranglistenersten eine Wildcard an. Allerdings verbieten die ATP-Statuten eine Teilnahme.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.03.2023, 07:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic wird voraussichtlich in Monte-Carlo auf die Tour zurückkehren

Während sich die Weltelite dieser Tage die erste Masters-1000-Trophäe der Saison ausspielt, ist Novak Djokovic zum Zuschauen verdammt. Der Grund: Wegen seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus durfte der 22-fache Grand-Slam-Sieger nicht in die USA einreisen. Dass der Serbe rechtzeitig für das Event in Miami (22. März bis 2. April) eine Sondergenehmigung erhält, scheint praktisch ausgeschlossen.

Die Organisatoren des ATP-125-Challenger-Turniers in Sanremo (27. März bis 2. April) wollten die Gunst der Stunde nun offenbar nutzen und boten dem Weltranglistenersten kurzerhand eine Wildcard an. "Nole, komm nach Sanremo", schrieben die Veranstalter auf Instagram in einem Beitrag, der Djokovic nach seinem Turniersieg in der italienischen Küstenstadt im Jahr 2005 zeigt.

"Wir freuen uns auf dich. Wir haben noch deine Trophäe und hoffen darauf, sie dir zu überreichen und dich wieder auf unseren Plätzen spielen zu sehen. Wir reservieren dir deine Wildcard, vertraue uns", führten die Organisatoren weiter aus. Mehr als ein Marketing-Gag ist das Werben um Djokovic allerdings nicht.

Denn die ATP-Statuten verbieten Djokovic einen Start in Sanremo. Spieler, die 21 Tage vor einem Challenger-Turnier der Kategorie 125 in der Weltrangliste auf den Plätzen eins bis zehn stehen, dürfen an diesem nicht teilnehmen. Demnach wird Djokovic erst beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo (9. bis 16. April) auf die Tour zurückkehren.