Novak Djokovic insgesamt sieben Jahre Weltranglistenerster - Vorbereitung auf Monte Carlo läuft

Am Montag begann Novak Djokovic seine 364. Woche an der Spitze der Weltrangliste. Während seiner Karriere führte er das Feld bei den Herren somit bereits sieben Jahre lang an. Unterdessen bereitet sich der Serbe in Monte Carlo auf seinen nächsten Auftritt vor.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.04.2022, 08:34 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic kehrt in Monte Carlo auf die Tour zurück

Keine Frage: Novak Djokovic ist einer der besten Spieler in der Geschichte des Tennissports. Eines weiteren Beweises hierfür bedarf es angesichts all seiner Erfolge nicht mehr, eine weitere Statistik untermauert dieses Faktum jedoch eindrucksvoll. Djokovic trat am Montag seine 364. Woche als Weltranglistenerster an und führte das ATP-Ranking somit insgesamt bereits sieben Jahre lang an.

Zum Vergleich: Djokovics erster Verfolger Roger Federer kommt mit 310 Wochen auf knapp unter sechs Jahre, Rafael Nadal - im Kampf um den Greatest-of-all-Time-Status der wohl einzig verbliebene Konkurrent für den Serben - auf knapp über vier (209 Wochen). Schon demnächst läuft Djokovic aber Gefahr, den Platz an der Weltranglistenspitze angesichts seines kleinen Zehn-Punkte-Vorsprungs an Daniil Medvedev zu verlieren.

Trotz Medvedevs Verletzung könnte Djokovic nach dem am 10. April beginnenden ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo wieder auf Position zwei zurückfallen. Sollte der 35-Jährige im Fürstentum in Runde zwei scheitern - Djokovic hat zunächst ein Freilos -, würde er von Medvedev überholt werden.

Die gute Nachricht für Djokovic: Da er im Vorjahr bereits im Achtelfinale scheiterte, könnte er seinen Vorsprung auf Medvedev auch deutlich ausbauen. Aus diesem Grund bereitet sich Djokovic bereits in Monte Carlo vor. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger wird in Monaco erst seinen zweiten Turnierauftritt des Jahres absolvieren.

Der aktuelle Stand in der Weltrangliste