Novak Djokovic: Mit 41 Jahren noch auf der Tour?

Novak Djokovic schraubt die Tennisrekorde weiterhin nach oben. Ob bei einem eventuellen 25. Grand-Slam-Titel in Australien der Zeitpunkt für einen Rücktritt gekommen sein könnte? Coach Goran Ivanisevic glaubt nicht daran.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.09.2023, 23:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Bei den US Open hatte der Djoker seinen 24. Majortitel eingeheimst - einsamer Rekord bei den Männern und ein eingestellter Rekord insgesamt. Margaret Court steht bei den Damen ebenfalls bei 24 ganz großen Titeln, auch wenn man ihre Errungenschaften mit Vorsicht genießen muss. Elf Titel hatte die Australierin bei den Australian Open gewonnen, zu einer Zeit, in der diese mehr den Landesmeisterschaften glichen, weil viele internationale Profis die lange Anreise scheuten.

Australien gilt jedoch gemeinhin auch als das Lieblingsland von Novak Djokovic. Zehn Mal hat er bereits in Melbourne gewonnen. Und würde wohl auch bei der kommenden Auflage als Favorit ins Rennen gehen. Sollte er gewinnen und seinen 25. Major-Titel holen, wäre das nicht ein perfekter Rücktrittszeitpunkt?

Genau das wurde Coach Goran Ivanisevic bei der Siegerpressekonferenz in New York gefragt. Das müsse man Djokovic selbst fragen, aber: "Ich denke nicht. Er will noch die Olympischen Spiele in Los Angeles spielen", sagte er und lachte. Die jedoch finden erst 2028 statt (2024 spielt man in Paris). Heißt also: Djokovic könnte durchaus noch ein paar Jährchen dabeibleiben.

Djokovic: So lange die Beine mitmachen...

Djokovic selbst scherzte: "Vielleicht werde ich mal mit dem Tennis aufhören, so in 23, 24 Jahren" - dann konkretisierte er seine Jagd nach Rekorden. Er habe als Kind davon geträumt, Wimbledon zu gewinnen und die Nummer 1 der Welt zu werden. Allein das sei schon hoch gegriffen gewesen für ein Kind aus einer Familie ohne Tennis-Vergangenheit, ein Kind aus Serbien, das Teil eines sehr teuren Sports sein wollte. "Die Chancen standen ziemlich schlecht für mich und meine Familie, aber wir haben es geschafft."

Seine Ziele habe er sich immer weiter nach oben gesetzt, je weiter seine Karriere fortgeschritten sei. An den Rekord der meisten Wochen auf Platz 1 oder den Major-Rekord habe er erst vor drei Jahren gedacht, als er gemerkt habe, wie nah er dran sein. Eine genaue Zahl als finales Ziel wolle er aber nicht ausgeben. Aber natürlich würden die Majors die wichtigste Rolle spielen für seine restliche Karriere. "Das wird so bleiben, egal wie viele Spielzeiten ich noch in meinen Beinen habe."