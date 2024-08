Novak Djokovic: „Mit das schlechteste Match meiner Karriere“

Nach seinem überraschenden Aus in der dritten Runde der US Open 2024 gegen den Australier Alexei Popyrin machte Novak Djokovic seine schlechte Leistung dafür verantwortlich, fand aber auch lobende Worte für seinen Gegner.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 31.08.2024, 13:03 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic zeigte sich reflektiert bei der Aufarbeitung seiner frühen Niederlage in New York.

Schon mit Beginn seiner Drittrunden-Partie gegen den Australier Alexei Popyrin gab Novak Djokovic ein ungewohntes Bild ab. Der Serbe servierte im ersten Durchgang weniger als die Hälfte seiner ersten Aufschläge ins Ziel und wartete das gesamte Match über mit 14 Doppelfehlern auf. Auch für den 37-jährigen ein zentraler Aspekt für die 4:6, 4:6, 6:2, 3:6-Niederlage: „Ich habe mit Abstand das schlimmste serviert, was es je gab. Auf einem schnellen Untergrund wie diesem kann man ohne Aufschlag nicht gewinnen.“ Bei seinen drei Matches in New York beging Djokovic insgesamt 32 Doppelfehler und stellte diesbezüglich in der Partie gegen Popyrin seinen Rekord auf Grand-Slam-Ebene auf.

Eine Hauptursache für die Niederlage sah der 24-fache Grand-Slam-Champion jedoch in seiner Müdigkeit nach seinem grandiosen Olympia-Erfolg: „Ich habe viel Energie darauf verwendet, in Paris Gold zu gewinnen. Und als ich in New York ankam, fühlte ich mich geistig und körperlich nicht frisch. Aber weil es die US Open sind, habe ich versucht, mein Bestes zu geben. Ich hatte keine körperlichen Probleme. Ich hatte einfach das Gefühl, keine Energie mehr zu haben und das konnte man an meiner Spielweise erkennen.“ Auch der zusätzliche Belag-Wechsel von Sand auf Hard-Court spielte ihm nicht gerade in die Karten.

Dennoch zeigte sich Djokovic in der Pressekonferenz nach seiner Drittrunden-Begegnung gegen Popyrin auch als sportlicher Verlierer: „Herzlichen Glückwunsch an ihn und sein Team. Während ich mit das schlechteste Tennis meiner Karriere gespielt habe, hat er besser gespielt und den Sieg damit verdient. Ehrlich gesagt, so wie ich mich von Beginn an des Turniers hier gefühlt habe, war Runde 3 schon ein Erfolg für mich. Gegen Jungs, die so in Form sind wie Alexei, kann man so nicht gewinnen.“

Mit dem Ausscheiden bei den US Open hat Djokovic die letzte Chance in diesem Jahr verpasst, mit einer erfolgreichen Titelverteidigung seinen 25. Grand-Slam-Titel einzufahren und sich damit als alleiniger Spieler mit den meisten Major-Titeln zu krönen. Dennoch setzt sich der Serbe für den Rest der Saison noch große Ziele und wird sich voraussichtlich bei den Masters-Events in Shanghai und Paris sowie bei den ATP-Finals in Turin noch einmal von seiner besten Seite zeigen.

