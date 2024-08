US Open 2024: Alexei Popyrin wirft Novak Djokovic raus!

Alexei Popyrin hat in der dritten Runde der US Open 2024 sensationell Novak Djokovic mit 6:4, 6:4, 2:6 und 6:4 besiegt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.08.2024, 05:53 Uhr

© Getty Images Alexei Popyrin am Freitagabend in Flushing Meadows

Einen Tag nach Carlos Alcaraz musste sich auch Novak Djokovic von den US Open 2024 verabschieden. Nachdem der Spanier am Donnerstag gegen Botic van de Zandschulp glatt in drei Sätzen verloren hatte, musste sich Djokovic dem Australier Alexei Popyrin mit 4:6, 4:6, 6:2 und 4:6 geschlagen geben. Damit muss der 25. Major-Titel für den Serben warten.

Der Erfolg von Popyrin kommt nicht ganz überraschend. Vor wenigen Wochen hat der 25-Jährige in Montreal beim dortigen ATP-Masters-1000-Turnier seinen größten Karriere-Triumph gefeiert. Dass er nun aber Djokovic im Best-of-Five-Format besiegen kann, damit war nicht zu rechnen.

Djokovic mit 14 Doppelfehlern

Djokovic hatte seit seinem Erfolg bei den Olympischen Spielen in Paris, wo er im Endspiel Carlos Alcaraz bezwingen konnte, kein Match mehr vor den US Open bestritten. Schon in seinen ersten beiden Matches wusste er nicht voll zu überzeugen. Gegen Popyrin leistete sich Djokovic aber eine Vielzahl von Unkonzentriertheiten - so servierte er insgesamt 14 Doppelfehler. So viele wie noch nie in seiner Laufbahn.

Dennoch musste Alexei Popyrin hinten raus noch einmal zittern. Denn beim Stand von 5:2 im vierten Satz schaffte er es zunächst nicht, den Sack zuzumachen. Djokovic erspielte sich ein 0:40, Popyrin kämpfte sich zwar zum Einstand zurück - und verlor noch einmal seinen Aufschlag.

Wenige Augenblicke hatte Alexei Popyrin aber drei Matchbälle. Und gleich der erste saß, weil Djokovic eine Vorhand ins Aus setzte. Im Achtelfinale trifft der Überraschungssieger am Sonntag auf Frances Tiafoe, der sich schon am Nachmittag gegen Ben Shelton in fünf Sätzen behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau der US Open 2024