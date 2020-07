Novak Djokovic mit nächster großer Spende für Corona-Opfer

Novak Djokovic hat erneut eine hohe Summe für eine von der Corona-Pandemie gebeutelte Gemeinde getätigt. Diesmal profitiert eine kleine Stadt in Serbien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.07.2020, 00:19 Uhr

© GEPA Pictures Novak Djokovic hat wieder Gutes getan

Novak Djokovic zeigt keine Symptome nach seinem positiven Test auf das SARS-CoV-2-Virus, ebensowenig seine Frau Jelena. Das ist nicht die einzige gute Nachricht, die in diesen Tagen aus dem Umfeld des Weltranglisten-Ersten an die Öffentlichkeit dringt. Denn wie das serbische Nachrichten-Portal telegraf.rs erfahren hat, wird

Djokovic der von der Pandemie arg gebeutelten Stadt Novi Pazar Mittel in Höhe von Fünf Millionen serbischen Dinar zukommen lassen.

Umgerechnet sind dies knapp mehr als 42.000.- Euro. Geld, das dringend für die Ausstattung des lokalen Krankenhauses benötigt wird. Und im Fall von Djokovic keine exklusive Spende: So hat der Belgrader gleich zu Beginn der Pandemie sowohl in Serbien, aber auch, so berichteten italienische Medien, in Bergamo jeweils eine Million Euro gespendet.

Auch die von Djokovic organisierte Adria-Tour war hatte einen stark karitativen Anspruch. Nach zwei Kurz-Turnieren in Belgrad (mit Sieger Dominic Thiem) und Zadar wurde die Veranstaltung allerdings abgebrochen: Neben den Djokovics waren auch noch Grigor Dimitrov, Borna Coric und Viktor Troicki positiv getestet worden.