Novak Djokovic musste "den Rost abschütteln"

Novak Djokovic kehrte mit einem knappen Sieg beim Masters in Shanghai auf die Tour zurück. Der Sieg gegen Alex Michelsen war mit viel Arbeit verbunden. Der ehemalige Dominator zeigte sich anschließend zufrieden.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.10.2024, 17:05 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic musste in seiner ersten Partie in Shanghai den Rost abschütteln.

Novak Djokovic zeigte sich nach der Partie gegen Alex Michelsen sichtlich erleichtert. Zuletzt spielte der Serbe bei den US Open, schied dort in der dritten Runde gegen Alexei Popyrin aus und verzichtete im September auf die Teilnahme bei Turnieren. Zwischendurch gab die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste bekannt, dass der Fokus ab jetzt komplett auf den Grand Slams und den serbischen Davis-Cup-Begegnungen liegen werde. Gegen den US-Amerikaner gelang in Shanghai nun ein erfolgreiches Comeback mit zwei engen Tiebreaks.

Beim Interview im Anschluss an die Partie bestätigte Novak Djokovic den Eindruck, dass die längere Pause durchaus seine Spuren hinterlassen hat: “Es brauchte eine Zeit bis ich den Rost abschütteln konnte.” Zufrieden zeigte sich der 24-fache Majorchampion auch mit dem Verhalten in den Tiebreaks, der in den entscheidenden Momente ruhig blieb und vor allem im langen Tiebreak des zweiten Satzes fokussiert weiterspielte.

Novak Djokovic winkt Duell mit Stan Wawrinka

Für Novak Djokovic geht es jetzt gegen Stand Wawrinka oder Flavio Cobolli weiter. Beide Spieler mussten am Samstag lange warten konnte ihre Partie auf Grund der Wetterverhältnisse jedoch nicht beginnen. Klarer Vorteil für Novak Djokovic, der die überdachten Bedingungen des Center Courts nutzen konnte.

Ein Duell gegen den zwei Jahre älteren Stan Wawrinka hätten die Fans in China sicherlich nichts einzuwenden. Zwei seiner drei Grand-Slam-Titel gewann der 39-Jährige Schweizer im Endspiel gegen Novak Djokovic, der jedoch 21 der 27 Vergleiche zwischen beiden Spielern für sich entscheiden konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai