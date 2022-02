Novak Djokovic - Nächster Einsatz erst in Belgrad?

Drei Matches hat Novak Djokovic im Laufe der Saison 2022 erst absolviert. Es könnte eine Weile dauern, bis sich diese Anzahl signifikant erhöht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2022, 17:22 Uhr

© Getty Images Wann wird Novak Djokovic wieder bei einem Turnier aufschlagen?

Ein fixes Reisziel hat Novak Djokovic für das Frühjahr 2022 schon vor ein paar Tagen festgelegt: Er wird bei den Italian Open in Rom aufschlagen. Im Foro Italico wird ab dem 08. Mai 2022 aufgeschlagen, Djokovic hat dort im vergangenen Jahr das Endspiel erreicht. Ansonsten aber ist die Turnierplanung für den Noch-Weltranglisten-Ersten eher schwierig: Djokovic hat sich nach wie vor dazu entschieden, sich nicht impfen zu lassen.

Das hat in der laufenden Woche in Dubai keine Rolle gespielt, immerhin drei Partien konnte der fünfmalige Champion dort unterbringen. das Aus gegen Jiri Vesely im Viertelfinale kam überraschend. Und könnte eine längere Zwangspause einleiten.

Kann Djokovic in seiner Wahlheimat Monte Carlo antreten?

Denn es ist davon auszugehen, dass Djokovic in Indian Wells und Miami fehlen wird. Zumindest beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres in der kalifornischen Wüste steht bereits fest, dass nur Spieler mit vollständiger Impfung antreten dürfen. Wenig spricht dafür, dass dies in Miami anders sein sollte. Djokovic selbst geht ja auch davon aus, nicht in die USA zu reisen.

Danach übersiedelt der Tenniszirkus Richtung Europa, Djokovic könnte allerdings einen kleinen Abstecher nach Nordafrika wagen. In Marrakech wird ab dem 04. April gespielt, ein Antreten des 20-maligen Grand-Slam-Champions wäre aber eine Sensation. Dann also in der Woche drauf in Monte Carlo, der Wahlheimat von Novak Djokovic? Nicht so schnell. Stand jetzt sollen auch dort nur für vollständig geimpfte Spieler die Türen aufgehen.

Ganz sicher wird man Djokovic aber spätestens in der Woche vom 18. April an sehen. Dann gehen in Belgrad die Serbia Open über die Bühne. Und bei seinem Heimspiel wird Djokovic niemand Steine in die Wege legen.