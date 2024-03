Novak Djokovic: Produktiver Trip nach Los Angeles

Nach seinem Besuch an der UCLA hat sich Novak Djokovic im Vorfeld des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells auch einen Besuch bei den Los Angeles Lakers gegönnt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.03.2024, 06:39 Uhr

© ATP Novak Djokovic und Nikola Jokic am Samstag in Los Angeles

Der etwas spätere Turnierstart in Indian Wells gibt den früher Anreisenden ja die Chance, sich unterschiedlich zu vergnügen. Novak Djokovic hat die freie Zeit genutzt und sich nach Los Angeles aufgemacht. Nicht nur, um an der UCLA ein Training hinzulegen, von dem die dortigen Studenten wohl noch nachfolgenden Generationen erzählen werden, sondern auch, um einem Landsmann bei der Arbeit zuzusehen.

Die Rede ist natürlich von Nikola Jokic, dem Center der Denver Nuggets, der sein Team im vergangenen Jahr zu Titel geführt hat. Und der auch im (inoffiziellen) Rennen um den MVP der aktuellen Saison vorne liegt, wenn man den NBA-Auguren auf diversen Sportseiten im Internet glauben darf. 2021 und 2022 wurde Jokic ja schon als wertvollster Spieler ausgezeichnet.

Dass Novak Djokovic darüberhinaus auch noch LeBron James mal wieder aus nächster Nähe sehen konnte, wird den inneren Basketballfan im Weltranglisten-Ersten besonders gefreut haben.

Djokovic lobt Jokic

Das besondere Lob von Nole galt aber Nikola Jokic. „Er ist einer der besten Athleten, die wir jemals im serbischen Sport gehabt haben. Was er in den letzten drei Jahren erreicht hat, ist wirklich bemerkenswert, nicht nur für den serbischen, sondern für den europäischen Basketball.“

Und auch am Samstag wurde Nikola Jokic den Vorschusslorbeeren von Novak Djokovic gerecht: Die Nuggets gewannen mit 124:114. Die größte Aufmerksamkeit durfte dennoch LebRon James genießen, wenigstens in diesem Spiel: James scorte nämlich seinen 40.000 Punkt in der NBA.