Novak Djokovic und Rafael Nadal nehmen Kurs auf Monte-Carlo

Novak Djokovic und Rafael Nadal werden aller Voraussicht nach beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo auf die Tour zurückkehren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.03.2023, 14:15 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Rafael Nadal werden in Monte-Carlo auf die Tour zurückkehren

Während dieser Tage in Miami der zweite Teil des Sunshine Doubles über die Bühne geht, bereiten sich Novak Djokovic und Rafael Nadal bereits auf die Sandplatzsaison vor. Zur Erinnerung: Der Serbe durfte aufgrund seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus nicht in die USA einreisen, der Spanier sagte wegen einer Verletzung am Hüftbeuger für die Turniere in Amerika ab.

Schon bald dürften die beiden Superstars aber wieder auf der Tour zu sehen sein. Mit dem ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo (9. bis 16. April) steht in zwei Wochen das erste Highlight der Sandplatzsaison an. Und die Chancen stehen gut, dass sowohl Djokovic als auch Nadal im Fürstentum aufschlagen werden.

Djokovic sinnt bei French Open auf Wiedergutmachung

Wie Videos in den sozialen Medien zeigen, holt sich Djokovic in Belgrad aktuell den Feinschliff für seinen ersten Auftritt auf Asche. In der vergangenen Saison lief es für den 35-Jährigen auf Sand nicht immer nach Wunsch, insbesondere das Viertelfinalaus bei den French Open gegen Nadal hinterließ seine Spuren. In Monte-Carlo fuhr der Serbe im Laufe seiner Karriere bislang zwei Turniersiege ein.

Noch deutlich imposanter liest sich Nadals Bilanz. Sage und schreibe elfmal trug sich der Iberer in Monaco in die Siegerliste ein, der bislang letzte Titel datiert aus dem Jahr 2018. Glaubt man den Veranstaltern, könnte der 22-fache Grand-Slam-Champion in dieser Saison das Dutzend durchaus voll machen. Er sei trotz seiner jüngsten Verletzung "definitiv in der Lage", abermals in Monte-Carlo zu gewinnen, teilten die Organisatoren auf Twitter mit. Was vielmehr als Zusage denn als Drohung an die Konkurrenz zu verstehen ist.