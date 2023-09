Novak Djokovic verzichtet auf Start in Shanghai

Novak Djokovic wird beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai nicht an den Start gehen. Das gab der Serbe am Sonntag bekannt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.09.2023, 18:08 Uhr

Novak Djokovic legt eine Pause ein

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic verzichtet auf eine Teilnahme am ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai (4. bis 15. Oktober). Das gab der 24-fache Grand-Slam-Champion am Sonntag in den sozialen Medien bekannt. Einen konkreten Grund für seine Absage nannte Djokovic nicht.

"Shanghai war immer eines meiner Lieblingsturniere der Saison", schrieb Djokovic, der das 1000er-Event in der chinesischen Metropole im Laufe seiner Karriere viermal gewinnen konnte. Seinen bislang letzten Titel in Shanghai holte der Serbe vor fünf Jahren. "Ich hoffe, dass ich in Zukunft nach China zurückkehren und wieder vor euch allen spielen kann."

https://x.com/DjokerNole/status/1703412860464902570?s=20

Djokovic, der in der laufenden Saison drei Major-Turniere für sich entschied, wird voraussichtlich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy (30. Oktober bis 5. November) auf die Tour zurückkehren. Danach stehen für den 36-Jährigen noch die ATP Finals (12. Oktober bis 19. November) sowie die Davis-Cup-Endrunde (21. bis 26. November) auf dem Programm.

Etwas Hoffnung dürfen sich auch die österreichischen Tennisfans machen: Wie Turnierdirektor Herwig Straka zuletzt bei einem Pressetermin betonte, sei eine Teilnahme Djokovics an den Erste Bank Open in Wien (23. bis 29. Oktober) durchaus möglich.