Novak Djokovic - Vorbereitung auf 2022 bereits gestartet: "Laufen hervorragend"

Novak Djokovic zeigte sich bei einem Basketball-Match in seiner Heimat Serbien bestens gelaunt - trotz, oder gerade aufgrund der heftigen Spekulationen ob seines Impfstatus und dem damit verbundenen Start bei den Australian Open Anfang Januar.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.12.2021, 10:43 Uhr

Novak Djokovic war zuletzt in seiner Heimat beim Basketball zugegen

Wird Novak Djokovic bei den Australian Open zum Angriff auf Titel Nummer zehn blasen? Es gibt derzeit wohl kaum eine Frage, die den Tennis-Zirkus dermaßen in Trab hält wie diese. Und Novak Djokovic? Den scheint dies einigermaßen wenig zu stören. Erst am Dienstag gab sich der Weltranglistenerste beim EuroLeague-Match zwischen FC Barcelona und Roter Stern Belgrad (Basketball) die Ehre. Und zeigte sich dabei bestens aufgelegt. Auch hinsichtlich Fragen zum aktuellen Status seiner Vorbereitung.

Sichtlich zufrieden wohnte der erfolgreichste Tennisspieler der letzten Jahre also der knappen Heimniederlage seiner Belgrader als Fan bei, machte geduldig Fotos mit Spielern und anderen Fans und stand außerdem der lokalen Presse Rede und Antwort. "Die Vorbereitungen für 2022 haben bereits begonnen und laufen hervorragend", meinte der Serbe dabei. Ohne - zum wiederholten Male - hinsichtlich seines Starts in Down Under konkret zu werden.

Djokovic auf Entry List für ATP Cup

Es bleibt somit weiterhin freilich nur mutzumaßen, ob es den Weltranglistenersten bei dessen erfolgreichstem Grand-Slam-Turnier Mitte Januar zu sehen geben wird. Allzu lange dürfte sich die Entscheidung Djokovics jedoch nicht mehr hinauszögern, wäre mit einer Reise nach Australien wohl auch ein Start beim ATP Cup verbunden - zumindest ist der Serbe stand jetzt auf der Entry List des Team-Events zu finden. Und dieser beginnt bekanntermaßen bereits am 1. Januar.

Auch das letzte Match der Saison 2021 hat Novak Djokovic im Zuge eines Länder-Turniers absolviert - der 34-Jährige führte seine Serben bei den Davis Cup Finals an und bis ins Halbfinale, wo schließlich gegen Kroatien im entscheidenden Doppel Endstation sein sollte. Beim ATP Cup treffen Djokovic, Lajovic, Krajinovic & Co in der Gruppenphase auf Chile, Norwegen und Spanien.