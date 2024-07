Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz - alles zum Wimbledonfinale 2024!

Carlos Alcaraz und Novak Djokovic kämpfen erneut um den Wimbledontitel. Wer ist Favorit? Wie liefen die bisherigen Matches? Und um wie viel Preisgeld geht es? Wir haben alle Infos!

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 14.07.2024, 15:06 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz, Novak Djokovic

Wer ist der Favorit?

Carlos Alcaraz. Wettanbieter Interwetten sieht ihn mit Quote 1,65 doch deutlich vor Novak Djokovic mit Quote 2,3.

Wie war Carlos Alcaraz bislang drauf?

Er ist nicht völlig überzeugend ins Finale gerauscht, fünf Sätze gab er auf dem Weg ins Finale ab. Gegen Frances Tiafoe musste er in Runde 3 über die Distanz, gegen Daniil Medvedev hatte er mit dem ersten Aufschlag zu kämpfen.

Was macht Djokovics Knie?

Djokovic konnte ein Schonprogramm absolvieren in Woche 1, das Viertelfinale gegen Alex de Minaur fiel wegen einer Verletzung des Australiers aus. Im Halbfinale gegen Lorenzo Musetti war Djokovic in den wichtigen Momenten da. Nicht spektakulär, aber mit Djokovic-Tennis: stabil offensiv, immer mit der nötigen Marge übers Netz und nicht zu nah an die Linien.

Ein Fragezeichen bleibt hinter Djokovics Knie: Er war erst vor wenigen Wochen am Meniskus operiert worden. Wimbledon stand auf der Kippe. Djokovic wird immer noch täglich behandelt, er vermied in den ersten Runden zu extreme Rutschpartien. Gegen Alcaraz aber wird er auf Vollbelastung gehen müssen, speziell, wenn's raus auf die Vorhand geht. Es wird spannend zu sehen sein, ob das klappt.

Wer gewann die bisherigen Duelle?

3 zu 2 steht's im direkten Vergleich für Novak Djokovic.

Dabei war das erste Aufeinandertreffen in Madrid schon ein Hammer, Alcaraz schaffte hier seinen Durchbruch und gewann direkt das Turnier. In Roland-Garros bekam Alcaraz nach zwei Sätzen Krämpfe und konnte fast nur noch aus dem Stand weiterspielen. Wie er später in Wimbledon erklärte, habe er draus gelernt in Sachen Anspannung - und siegte.

Eines der Matches des vergangenen Jahres überhaupt: die Hitzeschlacht von Cincinnati - spektakulärer ging es kaum!

Partie Sieger Ergebnis Madrid 2022, Halbfinale Carlos Alcaraz 6:7 (5), 7:5, 7:6 (5) Roland-Garros 2023, Halbfinale Novak Djokovic 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 Wimbledon 2023, Finale Carlos Alcaraz 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4 Cincinnati 2023, Finale Novak Djokovic 5:7, 7:6 (7), 7:6 (4) ATP Finals 2023, Halbfinale Novak Djokovic 6:3, 6:2

Was sagt Djokovic vorm Finale?

Dass Alcaraz sich so schnell mit dem Rasen anfreuden könne, wo er doch in Spanien aufgewachsen sei, habe viele überrascht, ihn auch, sagte Djokovic. Und dann habe er im vergangenen Jahr Queen's und Wimbledon gewonnen. Und sich toll bewegt auf Rasen. “Ich sehe viele Ähnlichkeiten zwischen mir und ihm, was die Fähigkeit betrifft, sich an den Belag anzupassen”, sagte Djokovic weiter. “Er ist also ein sehr vielseitiger Spieler, ein sehr kompletter Spieler. Es ist beeindruckend, was er in seinem jungen Alter schon erreicht hat.”

Ihm sei zudem bewusst, dass es wieder mal um Geschichte gehe - um die Einstellung der acht Wimbledonsiege von Roger Federer. Und seinen 25. Majorsieg überhaupt. Dennoch sei es derselbe Druck wie immer: Jedes Mal, wenn er auf den Platz gehe, auch wenn er nun 37 sei und mit den 21-Jährigen konkurriere, erwarte er immer noch, dass er die meisten Matches gewinne. Ebenso wie andere.

Was sagt Alcaraz vorm Finale?

Er wisse ja, wie es sei, gegen Djokovic zu spielen. “Ich weiß, was ich tun muss. Ich bin sicher, er weiß, was er tun muss, um mich zu schlagen”, sagte Alcaraz.

Er arbeite daran, mit seiner Nervotität besser umzugehen, wie im ersten Satz im Halbfinale gegen Medvedev. Spaß spiele dabei eine Rolle. Daher auch manchmal die Hot-Shots: “Manchmal mache ich das, weil ich nervös bin. Und solche Schläge relaxen mich."

Um wie viel Preisgeld geht es?

Um ein ganz schönes Pfund. Beziehungsweise deutlich mehr. Der Gewinner bekommt 2,7 Millionen Pfund (3,21 Mio. Euro), der Finalist 1,4 Millionen Pfund (1,66 Mio. Euro).

Wer gewinnt?

Ha, süß, dass ihr fragt. Aber das wissen selbst wir nicht. Empfehlung: unseren Liveticker lesen. Oder im Livestream schauen auf Amazon Prime.