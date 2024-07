Wimbledon Finale: Carlos Alcaraz gewinnt gegen Novak Djokovic - im TV, Livestream, Liveticker

Carlos Alcaraz (ATP-Nr. 3) und Novak Djokovic (ATP-Nr. 2) bestreiten auch 2024 das Wimbledonfinale. Ab 15 Uhr live im Livestream auf Amazon Prime. Und im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.07.2024, 17:40 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz, Novak Djokovic

Es gibt also das Rückspiel - das Match, auf das schon vorm Turnierbeginn alle gehofft haben: Djokovic gegen Alcaraz.

Dabei waren beide nicht völlig ohne Fragezeichen ins Turnier gestartet. Vor allem Djokovic. Er wurde während der French Open noch am Meniskus operiert, Wimbledon schien eigentlich unwahrscheinlich.

Aber Djokovic hörte bei Taylor Fritz nach, der vor drei Jahren dieselbe Prozedur über sich ergehen lassen musste. Und der sei schon 21 Tage nach der OP auf den Matchcourt zurückgekehrt.

Er selbst habe zu Beginn des Turniers noch etwas das Knie geschont, sich nicht gut bewegt, ab Runde drei oder vier nicht mehr daran gedacht. Nun spiele er frei auf - und so gut er könne.

Alcaraz mit frühem Aus in Queen's

Carlos Alcaraz hatte einen mittelguten Saisonstart, kam aber dann in Paris in Form - und holte den Titel. Seinen dritten Majorsieg überhaupt. In Queen's flog er zwar früh raus, und auch in Wimbledon gab er auf dem Weg ins Finale fünf Sätze ab. In den entscheidenden Momenten aber konnte er immer zulegen.

Djokovic führt im direkten Vergleich gegen Alcaraz

Djokovic und Alcaraz spielen ihr zweites Wimbledonfinale gegeneinander, es ist ihr sechstes Aufeinandertreffen insgesamt.

3 zu 2 führt Djokovic im direkten Vergleich, er gewann die letzten beiden Matches, beide im vergangenen Jahr - das Wahnsinnsduell in Cincinnati und bei den ATP Finals. Alcaraz' letzter Sieg: fast genau vor einem Jahr, in Wimbledon.

Wo kommt Alcaraz gegen Djokovic?

Das Wimbledonfinale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic ist für 15 Uhr angesetzt, Amazon Prime überträgt im Livestream. Wir haben den Liveticker für euch!

Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz - alles zum Wimbledonfinale 2024!