Novak Djokovic wird beim Nadal-Abschied dabei sein

Novak Djokovic hat angekündigt, die Davis-Cup-Finalrunde in Málaga zu besuchen, um dort Rafael Nadal bei dessen Abschied seinen Respekt zu erweisen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.10.2024, 14:51 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird Novak Djokovic in Málaga noch einmal aus nächster Nähe beobachten

Novak Djokovic wird womöglich noch viele Jahre in der Weltspitze mitspielen. Der serbische Großmeister weiß aber auch Momente zu würdigen, die seinen größten Konkurrenten gewidmet sind. So hatte sich Djokovic ja schon 2022 beim Laver Cup in London gezeigt, um beim Abschied von Roger Federer dabei zu sein. Und etwas mehr als zwei Jahre später wird Novak Djokovic nun auch Rafael Nadal bei dessen Ritt in den Sonnenuntergang begleiten.

Denn Djokovic hat sich für die Davis-Cup-Finalrunde in Málaga angekündigt. Dort wäre er natürlich gerne als aktiver Spieler dabei gewesen, aber Serbien musste sich ja erst wieder mit einem lockeren Heimsieg gegen Griechenland für die Weltgruppe zurückbringen. Also kommt “Nole” als Tourist zum Davis Cup. Und zollt dort seinem langjährigen Rivalen seinen Respekt.

60 Partien zwischen Nadal und Djokovic

Djokovic und Nadal haben sich insgesamt 60 Mal bei professionellen Matches getroffen. Der Belgrader hat die Nase mit 31:29-Siegen vorne, es werden keine weiteren Partien mehr dazukommen. Die Frequenz der Begegnungen zwischen den beiden Legenden hat über die letzten Jahre natürlich stark nachgelassen. Vor allem den Verletzungen von Rafael Nadal geschuldet.

2024 gab es bei Olympia einen glatten Sieg von Djokovic, 2022 in Roland-Garros konnte sich Nadal im Viertelfinale in einem außerordentlichen Match noch einmal durchsetzen. Das allererste Duell trug sich ebenfalls in Paris zu: und zwar im Jahr 2006. Damals musste Djokovic beim Stand von 4:6 und 4:6 aufgeben.