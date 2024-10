Rafael Nadal: Karriere-Ende nach dem Davis-Cup-Finale!

Rafael Nadal wird seine großartige Karriere nach der Davis-Cup-Finalrunde in Málaga beenden. Das gab der Spanier am heutigen Donnerstag beim Kurznachrichtendienst X bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.10.2024, 12:16 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal spielt noch einmal im Davis Cup - dann ist Schluss

Einmal noch für Spanien spielen - und dann endgültig in den Sonnenuntergang reiten: So hat es Rafael Nadal entschieden. Und also wird der legendäre Linkshänder mit der spanischen Auswahl noch die Davis-Cup-Finalrunde in Málaga bestreiten. Und dann den Schläger an den Nagel hängen.

22 Grand-Slam-Titel hat Nadal in seiner außergewöhnlichen Karriere gewonnen, insgesamt sind es 92 Championate auf der ATP-Tour geworden. Und die olympische Goldmedaille im Einzel in Peking 2008, der Nadal eine weitere im Doppel 2016 in Rio de Janeiro folgen ließ. Bei Olympia gab es auch den bislang letzten Auftritt von Nadal: Da verlor er in Runde zwei gegen Novak Djokovic.

Nadal in Paris und Madrid schon herzlich verabschiedet

Rafael Nadal hat während seiner Laufbahn eine Matchbilanz von 1080 Siegen bei nur 227 Niederlagen hingelegt. Das eingespielte Preisgeld liegt bei weit über 130 Millionen US Dollar. Den nächsten Start soll es beim “Six Kings Slam” in Saudi-Arabien Ende kommender Woche geben. Danach würde sich der spanische Davis-Cup-Kapitän David Ferrer noch ein Warmspielen bei einem ATP-Turnier wünschen, bevor es in Malaga am 19. November gegen die Niederlande geht.

Zuletzt musste Rafael Nadal wegen vieler Verletzungen immer längere Pausen einlegen, konnte etwa auch beim Laver Cup in Berlin nicht starten. Das letzte Match bei den French Open, die er 14 Mal gewinnen konnte, wird nun jenes gegen Alexander Zverev im Frühjahr 2024 gewesen sein. Schon damals wurde Nadal herzlich verabschiedet. Wie auch schon zuvor in Madrid.