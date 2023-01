Novak Djokovic wird Details über Oberschenkel-Verletzung preisgeben

Um sämtliche Zweifel auszuräumen, wird Novak Djokovic demnächst Details über seine Oberschenkelverletzung bekanntgeben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.01.2023, 20:48 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic trotzte in Melbourne allen Widrigkeiten

Spätestens in der zweiten Woche der Australian Open war Novak Djokovic von seiner Oberschenkelverletzung nichts mehr anzumerken. In den ersten Runden hatte sich der Serbe noch sichtbar geplagt, vor Turnierbeginn war sogar eine Absage des serbischen Superstars im Raum gestanden. 97 Prozent aller Spieler, so Djokovic-Coach Goran Ivanisevic, wären nach der erhaltenen Diagnose gar nicht erst angetreten.

Die genau Diagnose ist bis dato nicht bekannt. Doch das soll sich offenbar bald ändern. Wie Djokovic nach Turnierende mitteilte, werde er in den kommenden Tagen Details über seine Verletzung preisgeben. "Diese zwei Wochen habe ich darüber nachgedacht, ob ich etwas über die Verletzung veröffentlichen soll. Und ich habe mir gesagt, dass ich es tun werde, weil ich es tun will", erklärte der 22-fache Grand-Slam-Champion.

Djokovic geht in die Offensive

Angesichts seiner grandiosen Vorstellungen in Melbourne äußerten Kritiker Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Verletzung. Djokovic hatte dies bereits während des Turnierverlaufs angeprangert und geht nun in die Offensive: "Ich werde mehr ins Detail gehen und einige Fotos in den sozialen Medien veröffentlichen, was wir alles erlebt haben."

Vor zwei Jahren hatte sich Djokovic bei den Australian Open einen Riss des Bauchmuskels zugezogen - und das Turnier danach trotzdem für sich entschieden. Auch damals hätte es bereits Zweifel gegeben, so der Serbe. "Ich habe das Bedürfnis, bestimmte Dinge zu zeigen und zu beweisen. Nicht so sehr für diese Leute, aber für mich - einige Kommentare stören mich ein wenig."

Djokovic lässt Rückkehr offen

Wann Djokovic auf die Tour zurückkehren wird, ist noch nicht klar. Aktuell ist er für das ATP-500-Turnier in Dubai (27. Februar bis 4. März) eingeschrieben. "Ich hoffe, dass ich in ein paar Wochen wieder auf dem Platz stehen kann", meinte der Weltranglistenerste.

Bei den darauffolgenden ATP-Masters-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami darf Djokovic nach aktuellem Stand nicht antreten. Nach wie vor ist für die Einreise in die USA eine Impfung gegen das Coronavirus Pflicht. Bereits im vergangenen Jahr hatte der ungeimpfte 35-Jährige das "Sunshine Double" verpasst.