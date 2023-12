Novak Djokovic zum fünften Mal "Europas Sportler des Jahres"

Novak Djokovic ist zum fünften Mal "Europas Sportler des Jahres". Der Serbe zog damit mit Rekordsieger Roger Federer gleich.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.12.2023, 13:39 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic blickt auf ein überragendes Jahr zurück

Große Ehre für Novak Djokovic: Der 24-fache Grand-Slam-Sieger wurde am Dienstag zum fünften Mal in seiner Karriere als "Europas Sportler des Jahres" ausgezeichnet. Vor diesem Jahr hatte der 36-Jährige die von der polnischen Nachrichtenagentur PAP durchgeführte Wahl bereits 2011, 2012, 2015 und 2021 für sich entschieden.

Djokovic, der 2023 die Major-Turniere in Melbourne, Paris und New York gewann, setzte sich mit 178 Punkten vor Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (150) und Stabhochsprung-Weltmeister Armand Duplantis (86) durch. Dadurch zog der Serbe in der ewigen Siegerliste mit Rekordchampion Roger Federer gleich.

Beste Frau in der gemischten Wertung wurde in diesem Jahr Iga Swiatek, die mit 72 Zählern auf dem sechsten Rang landete. Im Vorjahr hatte die Polin die Wahl für sich entschieden.

Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz landete indes auf Position 13.

Die Top Ten bei der Wahl zu "Europas Sportler des Jahres":

1. Novak Djokovic (SRB/Tennis) 178 Punkte

2. Max Verstappen (NED/Formel 1) 150

3. Armand Duplantis (SWE/Stabhochsprung) 86

4. Erling Haaland (NOR/Fußball) 80

5. Nikola Jokic (SRB/Basketball) 74

6. Iga Swiatek (POL/Tennis) 72

7. Johannes Thinges Bö (NOR/Biathlon) 51

8. Femke Bol (NED/Leichtathletik) 49

9. Marco Odermatt (SUI/Ski alpin) 44

10. Jonas Vingegaard (DEN/Radsport) 40