ÖTV-Vizepräsident: "Das Tennisverbot ist unverhältnismäßig"

Wie gegen das Tennisverbot in Österreich und Bayern vorgehen? Alex Antonitsch (ServusTV) diskutiert mit Hans Hauska (Tennis Deutschland GmbH), Martin Ohneberg (ÖTV-Vizepräsident) und Hallen-Besitzer Raimund Stefanits Wege und Möglichkeiten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.12.2020, 15:50 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Über einen Punkt sind sich alle Beteiligten einig: Dass es komplett unverständlich ist, warum in der Halle nicht Einzel gespielt werden können. Und eigentlich auch darüber, wer die Leidtragenden der ganzen Verbote sind: in erster Linie die Kinder. Immerhin: ÖTV-Vizepräsident Martin Ohneberg macht den Tennisfans Hoffnung, dass vor Weihnachten gespielt werden kann. Hallenbetreiber Raimund Stefanits schließt sich mit Kollegen allerdings dem bayerischen Weg einer Klage an, den auch Hans Hauska, der Geschäftsführer der Tennis Deutschland GmbH, als den im Augenblick richtigen sieht.

Einfach PLAY drücken und reinhören.