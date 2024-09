Offiziell: Jannik Sinner holt Ex-Djokovic-Trainer Marco Panichi

Das Team von Jannik Sinner hat nun auch offiziell prominenten Zuwachs bekommen: Denn mit Marco Panichi kommt ein Fitnesstrainer, der bis vor kurzem mit Novak Djokovic zusammengearbeitet hatte. Wie auch der neue Physio Ulises Badio.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.09.2024, 16:05 Uhr

© Getty Images Marco Panichi ist bis vor kurzem bei Novak Djokovic in der Box gesessen

Wenn der Eindruck der letzten Jahre richtig war, dann musste Marco Panichi oft als Prellbock für Novak Djokovic herhalten, wenn dieser mit seiner Leistung auf dem Court nicht zufrieden war. So etwas ist in seiner neuen Position fast ausgeschlossen: Denn wie Jannik Sinner am heutigen Montag in den sozialen Medien verkündete, wird Panichi nun auch offiziell das Team des Weltranglisten-Ersten als Fitnesstrainer verstärken. Und das gemeinsam mit Physiotherapeut Ulises Badio, der bis Ende 2023 ebenfalls für Djokovic gearbeitet hat.

Djokovic und Panichi hatten sich erst im Mai dieses Jahres getrennt. Die Planstelle im Team Sinner wiederum wurde frei, weil sich Jannik Sinner nach Bekanntwerden der beiden positiven Dopingtests im Frühjahr dieses Jahres von Physio Giacomo Naldi und Fitnesstrainer Umberto Ferrara getrennt hatte.

Sinner wieder in Peking dabei

Marco Panichi ist übrigens auch selbst Tenniscoach und hat schon als Berater für einige Tennis-Akademien gewirkt - wie etwa der Casal/Sanchez Academy in Spanien. Panichi selbst hat an der NSU University in Florida studiert und dort im Fach “Sport Coaching and Sport Psychologie” seinen Abschluss gemacht. Die sportliche Leitung im Team Sinner ist mit Simone Vagnozzi und Darren Cahill aber natürlich bestens besetzt.

Der nächste Auftritt von Jannik Sinner, der in diesem Jahr schon die Australian Open und die US Open gewinnen konnte, wird wohl in Peking über die Bühne gehen. Am Sonntag war der Südtiroler zu Gast in Bologna: Dort spielte das italienische Team erfolgreich um den Einzug in die Finalrunde des Davis Cups - die sie im vergangenen Jahr hauptsächlich wegen Jannik Sinner auch mit dem Titel abschließen konnten.