Ofner-Coach Wolfgang Thiem: „Das Tennisalter vom Ofi ist ja noch jung“

Head Coach Wolfgang Thiem hat den Halbfinal-Einzug seines Schützlings Sebastian Ofner aus der Ferne bezeugt. Im Interview mit tennisnet.com lobt Thiem den Touring-Coach Steve Rettl, freut sich über das Comeback von Rafael Nadal und glaubt an eine gute Saison von Österreichs aktueller Nummer eins.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.01.2024, 10:59 Uhr

© GEPA Pictures Wolfgang Thiem darf sich über einen guten Saisonstart von Sebastian Ofner freuen

tennisnet: Herr Thiem. Ihr Schützling Sebastian Ofner hat in Hongkong mit dem Halbfinal-Einzug einen starken Saisonstart hingelegt. Worin sehen Sie die Gründe?

Wolfgang Thiem: Die Vorbereitung ist sehr, sehr gut verlaufen. Nach seinem letzten Turnier in Sofia hat Ofi zwei Wochen Urlaub gemacht, danach mit einem zweiwöchigen Kondi-Block begonnen. Gemeinsam mit Dr. Georg Mrkvicka, der seit ein paar Monaten bei uns im Team ist. Das ist für mich ein super Mann, der einfach auch die Verbindung zwischen Konditions- und Tennistraining perfekt versteht. Und weiß, wie man in dieser kurzen Zeit ein qualitativ hochwertiges Training umsetzen kann.

tennisnet: Die spielerische Komponente wurde danach geformt?

Thiem: Nach dem Kondi-Block hat das Tennistraining in Traiskirchen für zwei Wochen begonnen. Markus Hipfl war mit Jerome Kim da, auch der Luci Miedler und ein paar junge Spieler von mir haben mittrainiert. Wir haben bis zum 23. Dezember in Traiskirchen trainiert. Und das komplett schmerzfrei. Die Verletzung von Ofi ist also komplett ausgeheilt. Das ist sehr angenehm, wenn man die ganze Vorbereitung ohne Wehwehchen durchziehen kann.

tennisnet: Im Sommer 2023 haben Sie uns erzählt, dass man am ehemaligen Problemschlag von Sebastian, der Vorhand, gefeilt habe wie an einem Kunstwerk. In Hongkong hat das wiederholt sehr gut ausgesehen …

Thiem: Wir haben in den letzten Jahren viel an der Vorhand gearbeitet. Und dieser Schlag hat sich auch sehr gut entwickelt. Mittlerweile sitzt dieser Schlag im Match zu 100 Prozent. Ofi denkt da jetzt nicht mehr groß drüber nach. Und kann auch einen heavy Spin spielen. Für mich ist es technisch abgeschlossen. Das muss Sebastian nur konservieren. Der Schlag, der den größeren Schaden anrichten kann, ist und bleibt aber die Rückhand.

Wofgang Thiem - "Steve Rettl macht einen super Job"

tennisnet: Halbfinale beim ersten Turnier, neues Karrierehoch, starke Leute geschlagen. Besser hätte es kaum laufen können …

Thiem: Das war natürlich ein super Start in die neue Saison. Dass Ofi gleich drei Siege eingefahren hat - und das auf sehr hohem Niveau - ist sehr schön. Die Partie gegen Struffi war natürlich extrem eng. Und das waren sehr unterschiedliche Gegner. Jemand wie Bautista, seit Jahren in den Top 20 und im Spiel grundsolide, kommt dem Sebastian von der Spielanlage am ehesten entgegen. Auch das Match gegen Ruusuvuori war sehr gut. Da haben dann halt ein paar Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben. Wenn Ofi diese Form halten kann und verletzungsfrei bleibt, dann kann er am Ende der Saison zwischen 20 und 30 stehen.

tennisnet: Wie schon im letzten Jahr ist Steve Rettl mit Sebastian Ofner unterwegs. Was zeichnet dieses Duo aus?

Thiem: Steve Rettl macht einen super Job. Steve ist ein junger Trainer, der perfekt in das Team hineinpasst. Er geht in der Aufgabe komplett auf, mach alles für den Ofi, reist gerne. Steve lebt seine Rolle 24 Stunden am Tag. Und versteht sich mit Ofi ausgezeichnet. Und mit dem Physio Stefan Trost, der jetzt in Hongkong schon mit dabei war, haben wir noch ein Mosaiksteinchen dazugesetzt. Auf Challenger-Ebene ist ein Physio fast nicht finanzierbar, aber jetzt auf der ATP-Tour kann und muss sich der Ofi das leisten.

"Rafael Nadal ist so ein Gewinn für den Tennissport"

tennisnet: Was darf man für die Australian Open von Sebastian erwarten?

Thiem: Die richtige Fitness bekommt man eben nur in Matches. Von daher betrachtet ist Ofi gut vorbereitet auf die Best-of-Five-Matches in Melbourne. Natürlich hat er noch nicht so viele Fünfsatz-Partien gehabt. Andererseits: Das Tennisalter vom Ofi ist ja noch relativ jung, weil er erst seit kurzem auf der Tour ist. Er ist voll motiviert und wertschätzt, dass er jetzt dort angekommen ist, wo er jahrelang hin wollte. Ofi ordnet alles dem Sport unter. Ich sehe ihn sehr gut vorbereitet für die Australian Open. Dass das auch von der Auslosung abhängt, ist ohnehin klar.

tennisnet: Die größte Geschichte in den vergangenen Tagen war die Rückkehr von Rafael Nadal. Wie bewerten Sie das Comeback von Rafa?

Thiem: Rafael Nadal ist einer der Größten, den das Tennis jemals hervorgebracht hat. Was er in den vergangenen Jahren geleistet hat, diese unglaublichen Schlachten, die Grand-Slam-Titel - so einer Spieler kommt nur zurück, wenn er wirklich wettkampfbereit ist. Das war er definitiv. Ich habe es super gefunden, dass er zurückgekommen ist. Nadal ist so ein Gewinn für den Tennissport - je länger er spielt, umso besser. Das gilt natürlich auch für Novak Djokovic. Das ist für die jüngeren Spieler ein zusätzlicher Anreiz, sich mit Nadal und Djokovic zu messen.