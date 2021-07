Olympia 2020: Struff und Zverev haben harte Doppel-Nuss zu knacken

Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff haben mit Lukasz Kubot und Hubert Hurkacz eine schwierige Erstrunden-Aufgabe in Tokio zugelost bekommen. Tim Pütz und Kevin Krawietz kamen da besser davon.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.07.2021, 11:54 Uhr

© Getty Images Beim ATP Cup haben sich Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev bestens verstanden

Die Einzel-Auslosung hat Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev potenziell ein Treffen mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic beschert: Struff müsste in Runde zwei gegen den Serben ran, Zverev im Halbfinale. Vorbehaltlich natürlich einer saftigen Überraschung seines Doppel-Partners Struff. Im Paarlauf haben es Struff/Zverev auch nicht gerade einfach erwischt: Lukasz Kubot darf man mittlerweile getrost als Doppel-Legende bezeichnen, Partner Hubert Hurkacz hat im vergangenen Jahr an der Seite von Félix Auger Aliassime das Doppel beim ATP-Masters-1000-Event in Paris-Bercy gewonnen.

Die zweite deutsche Hoffnung im Doppel tragen Kevin Krawietz und Tim Pütz. Mit Facundo Bagnis und Diego Schwartzman ist den beiden Spezialisten eine lösbare Aufgabe zugeordnet worden.

Als Favoriten gehen die beiden Kroaten Nikola Mektic und Mate Pavic in das Turnier, nicht zueltzt aufgrund ihres Erfolges zuletzt in Wimbledon. Erste Herausforderer gemäß Setzliste sind die beiden Franzosen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut, die zu Beginn gleich gegen Andy Murray und Joe Salisbury ran müssen.

Hier das Doppel-Tableau in Tokio