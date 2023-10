Olympia 2024: Daniil Medvedev wäre dabei - wenn man ihn lässt

Sollte Daniil Medvedev an den Olympischen Sommerspielen 2024 teilnehmen dürfen, dann würde er sehr gerne nach Paris kommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.10.2023, 12:00 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio

Daniil Medvedev kann ja viele Hüte aufsetzen, so ziemlich jeder steht ihm gut. Am Freitag nun hatte der Russe jenen des Pragmatikers auf. Der aber einem gewissen Enthusiasmus nicht abgeneigt war. Das Thema: Olympische Spiele. Die Problemlage: Medvedev ist bekanntlich Russe. Und als solcher wäre er im Moment eher nicht spielberechtigt.

Wie man aber seit Wochen beobachten kann, gibt es von Seiten des, so positiv als möglich formulierten, umtriebigen Präsidenten des IOC, Thomas Bach, Bemühungen, die olympische Familie und aber auch die französische Regierung davon zu überzeugen, dass Sport mit Politik nichts zu tun hätte. Und dass man russische AthletInnen doch in Paris starten lassen sollte, wenn diese nichts mit der russischen Armee am Hut hätten.

Medvedev in Tokio 2021 im Viertelfinale raus

Nun: In dieser Hinsicht scheint Daniil Medvedev auf der sicheren Seite zu sein. Über die aktuellen Entwicklungen könne er wenig sagen, aber wenn sich ein Türchen nach Roland-Garros Ende Juli 2024 öffnet, dann würde er durch dieses durchgehen.

Denn eigentlich war er, also Medvedev, ja immer der Überzeugung, dass der Tennissport und Olympia nicht recht zusammen passen. Der Auftritt in Tokio 2021 habe ihn aber vom Gegenteil überzeugt. Und das, wir erinnern uns, ohne Zuschauer. In Japan war Meddy als Nummer zwei gestartet - musste sich aber im Viertelfinale bei brutalen äußeren Bedingungen Pablo Carreno Busta geschlagen geben.

Aber, und da kommt dann der Pragmatiker in Medvedev zum Vorschein, sollte er keine Erlaubnis bekommen, würde er stattdessen eben ein Turnier auf der ATP-Tour bestreiten (so denn im Olympia-Zeitraum eines stattfindet).