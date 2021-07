Olympia: Djokovic am ersten Tag im Einsatz, Zverev muss warten - zumindest im Einzel

Topfavorit Novak Djokovic wird gleich am ersten Turniertag der Olympischen Spiele ins Geschehen eingreifen. Alexander Zverev muss auf seinen ersten Einzel-Auftritt indes etwas länger warten - auf jenen im Doppel jedoch nicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.07.2021, 21:09 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Alexander Zverev werden beide am ersten Turniertag spielen

Schon am Samstag will Novak Djokovic den ersten Schritt in Richtung olympische Goldmedaille machen: Der Weltranglistenerste bekommt es im vierten Match des Tages auf dem Centre Court mit Hugo Dellien zu tun. Vor dem Serben werden ab 4:00 Uhr MEZ die Matches zwischen Naomi Osaka und Saisai Zheng, Daniil Medvedev und Alexander Bublik sowie Barbora Krejcikova und Zarina Diyas stattfinden.

Die Augen der deutschen Tennisfans dürften sich ab 4:00 Uhr indes auf Court 1 richten: Dort fordert Mona Barthel die Weltranglistenachte Iga Swiatek. Danach geben sich auf dem zweitgrößten Platz der Anlage Lorenzo Sonego und Taro Daniel sowie Belinda Bencic und Jessica Pegula die Ehre. Abgerundet wird das Programm von Pablo Carreno Busta und Tennys Sandgren.

Struff und Friedsam spielen zweimal

Zudem wird es aus schwarz-rot-goldener Sicht auch auf Court 6 spannend: Auf diesem trifft Jan-Lennard Struff im zweiten Match des Tages auf Thiago Monteiro, in der vierten und letzten Partie wird der Warsteiner anschließend auf dem gleichen Platz an der Seite von Alexander Zverev aufschlagen. Die beiden bekommen es mit den Polen Hubert Hurkacz und Lukasz Kubot zu tun. Seine Auftaktpartie im Einzel gegen Yen-Hsun Lu wird Zverev erst am zweiten Turniertag bestreiten .

Bereits am Samstag werden unterdessen auch Kevin Krawietz/Tim Pütz gegen Facundo Bagnis/Diego Schwartzman spielen. Anna-Lena Friedsam wird gleich zweimal im Einsatz sein: Zunächst duelliert sich die Deutsche im Einzel mit Heather Watson, danach trifft sie gemeinsam mit Laura Siegemund auf Elena Vesnina/Veronika Kudermetova. Das österreichische Doppel Oliver Marach/Philipp Oswald wird indes erst am Sonntag sein Debüt geben.

Der Spielplan für Samstag

