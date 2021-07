Olympia: Mona Barthel ersetzt Angelique Kerber

Mona Barthel wird zum zweiten Mal nach 2012 bei Olympischen Spielen aufzuschlagen. Der Deutsche Tennis Bund nominierte die 31-Jährige nach der Absage von Angelique Kerber für die Spiele in Tokio nach.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.07.2021, 14:35 Uhr

© Getty Images Mona Barthel wird in Tokio aufschlagen

Angelique Kerber raus, Mona Barthel rein: Einen Tag nach der Absage der Silbermedaillen-Gewinnerin von Rio 2016 gab der Deutsche Tennis Bund bekannt, dass Barthel zu ihrem zweiten olympischen Einsatz nach 2012 in London kommen wird. Barthel liegt in der aktuellen WTA-Weltrangliste auf Position 153, wartet schon seit längerem auf ein Erfolgserlebnis. Den letzten Match-Sieg erzielte die 31-Jährige in der Qualifikation für die French Open.

Neben Barthel werden Laura Siegemund im Einzel und Anna-Lena Friedsam mit Siegemund im Doppel die deutschen Farben in Tokio vertreten. Ob ein Mixed Doppel zustande kommt, wird sich vor Ort weisen.

Auf Seiten der Männer mischen Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer und Philipp Kohlschreiber im Einzel mit. Als Doppel wurden Zverev/Struff und Kevin Krawietz mit Tim Pütz nominiert.